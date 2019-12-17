Netflix：过去3年会员数和营收亚太地区增长最快

北京时间12月17日早间消息，Netflix正加快推动海外业务增长。在过去3年中，Netflix亚太业务的会员数和营收增长在所有地区中排名第一。

在周一提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K文件中，Netflix在1月份发布第四季度财报之前提供了国际业务的详细情况。Netflix将在第四季度财报中首次披露按地区的营收和会员数量。

Netflix此次公布了2017年、2018年和2019年前9个月每个季度按地区的流媒体服务营收、会员数和每付费会员平均营收。

在业务规模最小的亚太地区，Netflix的营收从2017年第三季度末到2019年第三季度末增长了153%，会员数增长了148%。

欧洲、中东、非洲地区业务也在加速增长。从2017年第三季度末到2019年第三季度末，该地区的会员数增长了132%，会员营收增长了105%。

在拉美地区，Netflix表示该公司的服务已覆盖33%的宽带家庭。从2017年第三季度末到2019年第三季度末，营收增长了71%，会员数增长了61%。

随着流媒体视频市场的竞争日趋激烈，Netflix正在大力发展国际业务。迪士尼的Disney+和苹果的Apple TV+正在进入市场，而AT&T旗下华纳媒体的HBO Max和康卡斯特旗下NBC环球的Peacock则将于明年上线。