俄媒体起诉亚马逊Twitch侵权转播英超，索赔28亿美元

北京时间12月17日早间消息，据俄塔社报道，在俄罗斯Rambler媒体集团表示将因盗版问题起诉亚马逊旗下的Twitch后，俄罗斯法院阻止了这家流媒体视频服务播放英超联赛的电视节目。

周一早些时候有媒体报道称，Rambler计划在俄罗斯法院以1800亿卢布（约合28.2亿美元）的金额起诉特Twitch，称其侵犯英超足球比赛转播权的案件达到3.6万起。

莫斯科地方法院表示，计划于12月20日审理此案。该法院还表示，已在听证会之前采取了“临时措施”，但未提供更多细节。

亚马逊没有立即对此置评。Rambler确认了起诉Twitch赔偿损失的计划，并表示双方正在就一项可能达成的和解协议进行谈判。

Rambler Group体育项目负责人米哈伊尔·格什科维奇（Mikhail Gershkovich）说：“我们对Twitch的诉讼是捍卫我们播放英超比赛的专有权利，我们将继续积极打击盗版。”

“我们目前正在与Twitch进行谈判，以签署和解协议。这项服务为我们提供了打击盗版广播的工具，我们现在只在沟通8月至11月之间的损失赔偿。”

法院表示无法对诉讼的规模发表评论。

“关于诉讼的总金额，是由本案的外部律师提出的。总金额是技术性的，并且是最大化的，但也可以调整。”格什科维奇说。