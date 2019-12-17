柳传志卸任：我战胜困难不计其数，这辈子太值

“我自己不畏惧死亡，因为我已经很值了，但是我很注重健康，我希望在联想需要我的时候我能够起到作用，我希望给家人和朋友带来欢乐，我还要努力练好高尔夫球，我还有很多想看而没空看的书、电影、电视剧，我还想学太极拳，再有时间我还想学唱歌……”



——柳传志2014年公益演讲





一个半月前，换了“江湖”的马云去了趟日本。

在一间禅意风格的日式庭院中，马云见到了“偶像”柳传志——今年9月，已75岁高龄的柳传志因身体原因赴日本修养，期间探望者也绝非马云一人。

有人曾指出，要论身价，柳传志恐怕逊于多数当红企业家，甚至不及马云的四百分之一。为何他备受尊重？

殊不知，身价只是个表面象征。

1984年至今，太多企业家拥有过这种“象征”，却又消失在时代浪潮中。

回看中国商界35年，能挺立潮头者屈指可数，柳传志是其中之一。

开创、认可、满足、名誉、指责、争议、谩骂、憎恨……再多的词汇都难以勾勒他的商业生涯。

在他退休之际，不可否认的是：

他是改革第一代弄潮儿；

是联想商业故事的领路者；

是马云偶像、雷军恩人、王健林大哥；

更是中国经济腾飞30年的亲历者与见证者；

…………

身经百战、归隐幕后、江湖不老、地位犹在。

1、“老头不管”

简单几句话，颠覆了对这位老企业家的认知，甚至“看”到了他可爱的一面。

大约两年前，柳传志在美国养病期间有一次越洋电话采访。

在谈及热点事件时，电话那头的语气虽然缓和，但时常一针见血、直指要害。采访尾声聊到了移动互联网，严肃的氛围却突然轻松起来，“这个我得好好说说，打长途，贵，你也用微信吧？那个打起来是真方便，还免费，还有那个移动支付……中国在这些方面确实走在了前面……”

简单几句话，颠覆了对这位老企业家的认知，甚至“看”到了他可爱的一面。

的确，在归隐幕后的这几年，柳传志的生活轻松自在了不少。

一位接近柳的人士习惯称他为“老头”，该人士透露，老头这两年很少插手公司事务，“他把自己定位为参谋，比如搞投资，你告诉他什么可能会成为风口，他愿意帮你从大环境中把控方向，提示利弊、敲敲警钟，但具体投哪家？投还是不投？老头不管”。

正如马云承认不懂技术，柳传志也在内部多次坦言：商界瞬息万变，自己的步伐已相对缓慢，虽在不断学习与思考，但决策权终究要交给年轻一代。

“更多的时间在陪家人，每周老头大概会来公司一两趟，下属们会把事务压缩，集中在他办公日统一处理”，该人士说，即便开最重要的董事会，老头更多时候都是在倾听，“开会时如果你不认识他，你可能猜他只是个顾问，绝不会认为他是主席（笑）”。

之所以如此坦然，得益于柳传志多年培养的领军人物：杨元庆、朱立南、赵令欢、宁旻、陈绍鹏、李蓬……这些人各个独当一面。“老头”的轻松，也是必然。

2008年，柳传志接受新浪科技专访

除了当“参谋”，柳传志还有个相对繁重的“任务”——定期接受采访。他更愿将自己的见闻与理念广泛传播，激发和鞭策企业家精神。不过，有些陈年旧事他回答了上百遍，自己都感到乏味。

一个有意思的细节是，他可能更喜欢接受年轻记者的采访，“就跟爷爷向晚辈讲故事一样，他会有耐心，也会抒发一些新的情感”。

与年轻人共事，了解年轻人想法，是柳传志近些年的爱好之一。

他甚至喜欢读网络小说，追追神剧，偶尔还与网友们扎堆神聊，“听说他喜欢看高晓松的脱口秀，很长见识。还和高晓松私下约了饭，边吃边探讨节目里的观点，很有意思”。

《南方人物周刊》此前报道，柳传志以前喜欢竞争性的体育运动，比如打高尔夫球来督促自己保持进取的心态。近些年竟喜欢上更具思考性的德扑，时常组聚，还与马云交手，双方各带一队，现场PK。

2、九死一生

怡然自得、淡泊名利、和蔼可亲，这些可谓柳传志后半生的真实写照。但究其前半生，性子急、脾气大、敢于开拓又擅使手腕，另一个柳传志又渐渐“浮现”。

时间倒回至1984年。

这一年，柳传志40岁，工资只有78元，一家7口人挤在一间12平米的小屋中，而这间小屋还是自行车棚改造的。

不惑之年，还在中科院闷头搞研究的柳传志“憋得不行”。他曾总结说，“我可以忍受清贫，但不能忍受自己碌碌无为、虚度时光”。

恰巧这一年，中国最高领导人在会见日本代表团时谈到：现在的世界是开放的世界，中国在西方国家产业革命以后变得落后了，一个重要原因就是闭关自守。所以，中国决心打开国门，走上“有中国特色的社会主义道路”。

中关村的一间传达室，联想在此创业起步

这一年的10月17日，柳传志和11名同事在北京中关村科学院南路2号计算所的传达室里，创办了联想公司的前身。

从这天起，他把大家投身到一个未知的领域中：

搞研究？可能略知一二；

办企业？根本一无所知。

很快，他就为自己的“无知”交了学费：最初起家的20万本钱，半年的时间被人骗走了14万。

跌跌撞撞中，联想吃力前行。3年多后，命运眷顾了他。汉卡，成为联想的第一桶金。

1988年，电脑刚刚兴起且售价不菲，柳传志发现在香港进口电脑要远低于内地售价，于是他建立了香港联想，并借助各种关系，拿到了美国AST电脑的总代理。

可是，当时内地电脑市场已经有三四个美国品牌，AST电脑并无优势。于是，他带人给AST电脑装配了联想汉字系统，此举成为了内地“英文盲”的福音。很快，AST电脑在中国市场上脱销，联想盈利暴涨。

80年代的柳传志

联想进阶，面临选择。

在国产品牌毫无胜算的情况下，柳传志决定克服阻力，做自主品牌。

1989年年初，联想集团在海淀影剧院召开了成立大会。他在会上大声宣布，联想已拥有360名员工和16个国内外子公司以及研发培训中心等，这家从中关村成长的企业，已经成为一家外向型计算机集团。

话音落，众人心潮澎湃，一个新时代即将来临。

可惜，属于联想的“新时代”还未开启，就提早落幕了。

同一年，由于缺乏管理经验，产品质量欠佳，导致资金积压，香港联想的亏损持续加剧。网传，当年年底柳传志做了阶段性总结，并提出“瞎子背瘸子”的产业发展策略。所谓“瞎子背瘸子”，即优势互补。当时香港联想是3家公司合资，之所以成功，是因综合了3家公司优势因素——导远公司熟悉当地和欧美市场，有长期海外贸易经验；中国技术转让公司能提供可靠的法律保障和稳定的贷款来源；联想计算所公司可提供技术和工程师。这也为联想未来出海打下了基础。

转机来自于1990年的官员考察。这批官员肯定了联想的能力，并颁发了生产许可证，联想可以生产自销系列微机，第一台自有品牌电脑诞生。

1993年，由于中国关税降低，国外电脑品牌IBM、AST、戴尔等大举进入中国，联想品牌受挫。柳传志进行了内部大调整，换上了当时还不到30岁的杨元庆，承担自主品牌重任。

联想香港上市

次年，联想香港上市，这也是柳传志提出的战略部署之一。根据当日香港股市记录，公司售出1.68亿股，每股1.33元，市盈率为13.8倍，超额认购数量达到409倍，香港联想的市值达到8.28亿港币。

3、三次抉择

一定意义上，联想集团的兴衰决定着柳传志的成败。即使再度出山，也要力挽颓势。

2000年后，摆在柳传志面前的有三次抉择。

这一年，联想分拆成功，分别成立了联想集团和神州数码。他意识到，公司必须要走多元化道路。于是，杨元庆成为了联想新的掌舵者。

余下几年，联想腹背受敌：国内市场趋于饱和，增长形势缓慢且竞争尤为激烈，低端在血拼价格，高端有欧美日大厂把守，无法撼动。

反观联想，既不能把控成本，又没有雄厚的研发实力，不上不下，甚是为难。

久而久之，联想的路越走越窄，“曲线救国”的唯一方式是：走出去。

联想收购IBM PC业务

2004年，联想上演“蛇吞象”，将互联网巨头IBM的PC业务成功收购。柳传志多次肯定了该事件的意义，并将其定义为“成功”。

要知道，在那个年代，中国尚没有一家企业可以吞掉国际巨头，联想算是先行者。

实际上，早在2001年，IBM公司就给联想抛出了橄榄枝，但收购之举遭到了管理层的否决。据悉，管理层给出了“铁的事实”和“致命风险”的回应：前者是“在全世界并购案例中成功的只占25%”，后者则是“联想一旦购并失败，面临的不仅是伤筋动骨，而是粉身碎骨”。

柳传志是明白人。即便没有前车之鉴，他也在暗中推动着这次收购。经过三年的推敲与论证，IBM PC业务被收购完成。

在杨元庆的掌舵下，新联想继续杨帆。

可惜机不逢时。2008年，由于全球经济不景气加上全球重组计划耗费巨额资金，联想集团全年亏损2.26亿美元，成为公司成立25年来最大的一次亏损。

“世界金融危机只是导火索罢了”，已退隐幕后的柳传志发声了。他说，真正的原因是在收购IBM PC业务之后，出现的中西方文化差异所导致的企业管理问题，“IBM员工喝矿泉水，穿西装和吃低热量饮食。联想公司员工则喜欢喝鱼头汤，穿开领衬衣和抽烟。生活习惯尚且如此，更不用说行事作风和看问题的角度”。

他十分清楚，若处理不好员工的关系，也就处理不好中国人与世界的关系，“企业迟早要完蛋”。

2009年2月，柳传志不得不再次出山，担任联想集团董事局主席，杨元庆重新担任总裁。“柳杨组合”力挽狂澜，联想经历了3个季度的连续亏损后，扭亏为盈。2011年年底，柳传志看战局稳定，决定再次功成身退，把帅印又交给了杨元庆。

联想控股在香港上市

退后的柳传志决心再打一仗：推动联想控股整体上市。

2013年，他还经历了一场舆论风波。那一次，他在企业家团体内部提出“在商言商”，迅速引起热议，甚至出现了众多质疑的声音。在公众心目中，他的中国企业家领袖的形象一下子变成了商人，“只是一个商人”。

“我从来没想过当什么领袖。正好，我非常愿意回到商人的位置”，面对质疑，柳传志淡然回应，“但凡是影响到企业，危害了企业或者是危害到员工的利益，那我就不说了，这就是在商言商”。

两年后的6月29日，柳传志再一次站在了香港交易所，这次他为联想控股敲钟，一个全新的时代来临。

4、最后一战

联想，从一个20万起家的中关村小公司，到如今的世界500强，今天看来轻描淡写，很多纠葛难以厘清，也不必深究。

联想控股上市后，柳传志把总司令和总设计师的位置交给了朱立南，将自己定位为参谋，甚至是“演员”。

他坦言，在一些问题上会给出一些建议，但不会指手画脚，一些对外工作他会出面，犹如一个“演员”。

“联想的舵手必须有主人翁意识，朱立南在这一点上是非常合适的”，柳传志曾评价道，一个企业的成功离不开优秀的舵手。相对而言，他对职业经理人比较排斥。联想集团在2008年的危机，主要是职业经理人的一些短期行为造成的。

柳传志与朱立南

联想控股的舵手朱立南，是与柳传志并肩作战多年的老将。2000年前后，朱就获得过柳的赏识，“朱立南在集中集体智慧方面做得非常成功，能够把很多事情分析得很清楚”。

拉卡拉创始人孙陶然此前在接受《南方人物周刊》采访时评价道，“柳传志、朱立南是一个模子里刻出来的。联想系的文化是高度一致的，核心价值观也是高度一致的，求实、进取、创新。所谓的求实就是实事求是，说到做到，想清楚再承诺，承诺了就一定要做到，这是最核心的一条基础。你不符合这条，在这个体系就活不下去”。

所以，纵观联想人才储备，无论是集团还是控股，都不是柳传志自家的家族企业，而是“柳派门生”传承的家族企业，由柳传志一手栽培、多重考验、获得认可的门徒传承。

柳传志再度出山，就发生在去年，这或许是他的最后一战。

2018年5月16日，一封由柳传志和杨元庆、朱立南联合发布的声明引人注目：“联想不能容许有人泼脏水，甚至冠以“卖国”的帽子”。

5月初，一场发生在2年前3GPP会议上的投票被旧事重提，这次投票事关全球移动通信5G编码标准。有网文称，在3GPP举办的一次有关5G标准的会议记录中，同为中国企业的中兴支持华为，但联想却投票给了外企高通。

期间在各大社交平台上，不断冒出“联想为什么不给华为投票”、“联想站队高通，导致华为以微弱差距输了”、“联想坑同胞”、“联想卖国”等指责。

柳传志与杨元庆

柳传志在声明中呼吁：联想全体同仁“万众一心，同仇敌忾，誓死打赢这场联想荣誉保卫战！”他还发布了一段音频，严厉谴责了事件的幕后操纵者：“联想的兄弟姐妹们，到了我们挺身站出来的时候了！朗朗乾坤，如果几万名员工都不能让正气自保，我们还办什么企业？我们就是一群窝囊废！”

…………

如今事件早已平息，联想也已走过拐点，柳传志又恢复了他看似安逸的生活。

今年7月，他在谈及退休话题时表示，“自己要有自知之明，理想的状态是担任联想控股的名誉董事长，公司在战略上有大的问题，我只是知道一下，只看年轻人最后做的结果，这，才是老头真正该做的事”。

5、一番感悟

不管是在对大环境的把握，还是在为人处世韬略、管理思想及用人心得等方面，柳传志都保持着谨慎和脱俗的智慧。

几年前，柳传志在《人民日报》上撰文，回忆了多年心境，并为创业者敲响警钟。

“创业态度上，我相信一句话——困难无其数，从来不动摇。尽量先把事想清楚，知道水深水浅后再考虑创业。未必马上要做，通过一段时间，沉淀最初的想法，把事情想明白后，坚决去做，不要动摇。企业做战略决策也是这样，事前把情况反复想好，再去坚决执行，而一旦动摇，就什么事情也做不成。比方过去的火车站电话因为线少，总是忙，要想打通就不停地拨，但前提条件是把号码拨对，然后下决心，最终能拨进去。”

“立大志，但不是所有人都适合立大志。我女儿曾问我愿意做大树还是做小草，我说我当然愿意做大树。小草甘于默默奉献值得肯定，但整个社会是大树在推动前进。历史创造英雄，有时也是英雄创造了历史。我也见过一些人，心胸很大，但能力不够，也很痛苦。因此每个人首先要看自己适合什么，不适合什么。”

“企业创业过程中，仅有奋斗与受累的精神是远远不够的，还应具备其他条件，比如素质、天赋、机会。要明确哪些事果断要做，哪些事果断不能做。我建议创业的学生，将宏大的目标分成若干个阶段。人生要先设立一个目标，经过努力完成后，再设立另一个目标，继续努力。人正是在稳扎稳打的基础上，才有可能成功。千万别拿长跑当短跑，长跑开始时宁可慢一点，适当地分配体力，在最后关头冲刺。假如一开始就拼命领跑，以求获得喝彩，也许未到终点就已趴下。”

“企业的不断发展和持久成功，最根本的，要靠企业家自身的品质。企业家自身需要具备三种素质，一是目标明确，意志坚定，这是首要条件。成功企业家创业过程中，没有一个不是跌跌碰碰、走很多弯路、受许多挫折的。第二是企业家的学习能力。环境不断在变，需要不停调整战略，这要求很强的学习能力。学习能力30%来自书本，更多的一部分应该从自己的实践中获得。第三是企业家的情商，要有宽阔的胸怀，能容忍、会用人、能让利。对自己严格要求、以身作则，这样，才能使企业文化很好地建立起来。这三条是一个企业成功的必要但不充分条件，如果加上机遇等其他因素，企业会走得更远。”

结语：

柳传志这一代人，理想、信念和责任，比天大。

35年，他几度出山挽救联想，“最后一战”后要想为自己而活。

18日下午，联想控股将正式宣布柳传志退休的消息，一个时代就此谢幕。

他曾直言：“我自己觉得这辈子就是太值，我战胜了不计其数的困难和挑战，我生活在中国历史时代的拐点上，我衷心的希望，能够活着看到中国全方位成为世界上最受尊重的国家”。