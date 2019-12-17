音悦台时隔半年再传倒闭，成也粉丝败也粉丝

音乐tai网站停止更新已经一个月了。

据悉，数月前，音悦tai办公地点就已退租，有网友表示“交了年费至今也无法登录使用”。近期，坊间曾多次传出音悦tai资金紧张、创始人跑路的传言。据多家媒体报道，音悦tai位于北京三里屯SOHO写字楼的办公地点已经搬离，且在两三个月前就已退租。

同时，据多位微博大V爆料，音悦tai疑似倒闭，官网无法正常访问，仅首页和部分页面可以进入；网站视频已无法播放，且评论功能消失、APP数据异常。

记者于日前搜索发现，音悦tai官网正式更名为“音悦网”，官网页面已进行修复，首页部分MV已恢复正常；同时其搜索功能重新出现，但内容仍未进行更新，最近更新日期为11月初。

有行业内分析人士对记者表示，音悦tai的问题早已出现，“多年来该公司的主营业务都围绕粉丝经济展开，随着粉丝和版权的流失，音乐传播的方式和用户习惯也发生了转变。音悦tai昔日的流量已经不再。而在主业不稳的情况下，音悦台继续迅速扩张，对资金的投入与回收也缺乏把控。”

其进一步指出，“与QQ音乐、网易云音乐等音乐综合类平台相比，专注于MV音乐分享的音悦tai，既缺少资本加持，也受限于品类过于单一。”

时隔半年，音悦tai再传倒闭

12月初，多位网友在微博爆料称，成立十周年的MV分享网站“音悦tai”已经倒闭：官网及APP出现数据异常，仅首页与部分页面可以进入，视频无法搜索和播放、评论消失，APP也数据异常，并且已从App Store下架。

据微博大V“DC大叔”透露，11月中旬音悦tai网站和APP就不能正常访问，11月底，官方微博账号被卖。蓝鲸TMT记者发现，韩国音悦Tai微博账号已疑似出售给莆田鞋商，韩国音悦台官方微博账号更名为“莆田运动鞋”。

同时记者搜索发现，音悦tai官网正式更名为“音悦网”，页面也已进行修复，首页部分MV已恢复正常，搜索功能重新出现，但仍未进行内容更新。

不仅如此，据记者了解，音悦tai位于北京三里屯的办公地点已被封锁，办公室空无一人，设备也被搬空。三里屯SOHO物业中心向外界透露，音悦tai早在两三个月之前便已经退租。

有知情人士称，音悦tai的高层已经开过会议，让大家自寻出路。种种迹象表明，音悦tai已无法正常运营，公司处于倒闭边缘。

记者随后联系到音悦tai工作人员方某，其称自己早在年初就已经离职，“从今年开始，明显感觉公司的经营情况出现了很大的问题，公司里风言风语也比较多，我看走了一批就跟着走了。”

被问及是否对公司最近发生的事情有所耳闻时，方某感叹道，自己也没有想到这么快，“以为还可以再撑一段时间呢”。

天眼查数据显示，音悦tai的运营主体为北京宽客网络技术有限公司，注册资本1133万元，大股东张斗持股比例为38.36%。今年4月以来，宽客网络管理层多次变更，此前的10月25日，张斗卸任董事长和法人代表，从核心管理层退出，张斗此举也被质疑是为了逃避债务。

事实上，音悦tai已不是第一次被传出现倒闭危机。早在今年5月，音悦tai就曾因拖欠坤音娱乐的款项而登上热搜。当时，坤音娱乐官博刊登声明指出：音悦tai拖欠自家男团oner实体专辑销售款1000多万；双方协商数月无果，音悦tai法人代表张斗承认已将款项挪用至公司其他业务；同时，由于音悦台未和物流公司结算费用，导致部分专辑至今未能送到粉丝手中。

大量网友于第一时间涌入音悦tai法人张斗的微博，催其“赶快还钱”，而关于此事件的讨论也在微博和各大论坛持续发酵，甚至有消息称音悦tai员工被拖欠数月工资，法人张斗已经卷钱跑路。

如今，时隔半年后，音悦tai的倒闭传言更甚。发迹于韩流黄金岁月、装载无数追星女孩记忆的音悦tai由于国家版权局的相关规定，下架了大批无版权MV，因而遭受重创。虽然后来该平台试图通过孵化造星项目、举办投票打榜活动、追赶短视频业务等诸多方式重新挽回粉丝，但均无甚成效。

成也粉丝，败也粉丝

公开资料显示，音悦tai创始人张斗曾是阿里巴巴元老级人物。2002年，张斗从阿里离职，经历过两次失败的创业后，在“哈韩族”女儿的启发下，于2009年创办了音悦tai。

彼时，张斗认为国内高清音乐MV业务市场是一片蓝海，也将其作为了音悦tai的主营业务。仅过了两年，音悦tai日活跃用户就超过100万。到了2015年4月，音悦tai月活已达4000万人次。

作为国内最早探索粉丝经济的平台之一，音悦tai曾凭借大量优质的视频资源吸引了大批饭圈女孩。在韩流文化大热的几年间，音悦tai因更新快、画质高聚集了不少喜爱日韩明星的粉丝，一度问鼎国内MV音乐网站首位。

2011年，借韩流势头音悦tai顺势推出“音悦V榜”，该榜单综合播放量、收藏量、评论量和社交分享量等8项数据得出排名。一时间，音悦tai又成为粉丝为偶像打榜的集中地。

2012年12月和2013年1月，音悦tai连续获得A轮和A+轮两轮融资。此后，平台开始布局商城、直播、自制节目、线下活动等产业。2013，音悦tai创办了“音悦V榜年度盛典”，在次年的第二届“音悦V榜年度盛典”中，男团TFboys拿下年度最具人气歌手奖，力压韩国一众明星团体，借此成名。

随着音乐行业的回暖，2015年，音悦tai获得了一笔3500万美元B轮融资，成为当时音乐行业最大规模的融资，音悦tai也随之开始孵化造星项目“音悦Stage”，举办练习生选拔活动并签约了几十名练习生。

该公司一直以来的动作都围绕着“粉丝经济”进行。创始人张斗曾表示，要在泛娱乐领域构建一个平台，玩“中国式粉丝经济”，以满足粉丝对偶像的情感溢价消费。

当时，众多国内外一线歌手团体等都出席过音悦tai的颁奖典礼，音悦tai也与正当红的偶像进行合作，借此提高了业内影响力。同时在平台内部建立粉丝社区饭圈，成为了国内早期的垂直粉丝社交平台。

然而，音悦tai并非风光无限。因粉丝流动性较大，对平台的产品设计、服务基调、价值品味以及用户黏性都有较高要求。使得音悦tai对产品设计、服务以及增强用户黏性都有很大要求。音悦tai也在摸索与试错中发展。

2016年4月，腾讯公司起诉音悦tai盗版侵权，共涉及腾讯独家版权的452首英皇MV，索赔总额1371万元。同年，音悦tai旗下的18位练习生联合发布声明，直指音悦tai不具备做艺人培训的能力，音悦tai因此遭到粉丝集体围攻。

而到了2017年，举办到第五届的“音悦V榜年度盛典”，音悦tai又被质疑暗箱操作。在颁发“最受欢迎组合奖”时，韩国当红男团“EXO”排名一直遥遥领先，就在投票截止前的20分钟，EXO突然被另一组合反超几十万票，这一结果引发EXO粉丝不满，现场一度出现躁动，当场高呼“黑幕”。

据悉，颁奖典礼实行付费投票制，一元可投10个星，最低要买60个星，而EXO的粉丝在这次颁奖礼投票中大约花费了200万元。

放眼望去，这种“砸钱拿奖/打榜”的项目层出不穷，早已把粉丝弄得身心俱疲。经此一役，不少粉丝认为，此类奖项“毫无意义”，而这次砸钱打榜还拿不到奖更让粉丝气愤，认为受到了欺骗。公信力和口碑的下滑，也让音悦tai流失了大批粉丝。

除此之外，音乐传播的方式和用户习惯也发生了转变。一方面，音乐流媒体平台改变了音乐传播的规则，使得MV的宣传效率大大降低。因此考虑不到制作成本，唱片公司和歌手都不再拍摄MV或减少MV制作的数量。

另一方面，各大APP都在争夺用户，短视频、社交平台、直播平台等纷纷崛起，用户的时间、精力都被碎片化，无法抽出时间精力来观看一支MV。

有行业内分析人士对记者表示，多年来，音悦tai的大部分业务都围绕粉丝经济展开，随着粉丝和版权的流失，音悦tai昔日的流量已经不再。而在主业不稳的情况下，音悦台继续迅速扩张，对资金的投入与回收也缺乏把控。

该人士进一步指出，“与QQ音乐、网易云音乐等音乐综合类平台相比，专注于MV音乐分享的音悦tai，既缺少资本加持，也受限于品类过于单一。”

如今看来，成立十年的音乐tai已经到了大厦将倾的时刻，昔日繁华早已变为过眼云烟。