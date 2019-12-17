人类粪便数据库建立：人工智能研究志愿者便便照片

北京时间12月17日消息，据英国每日邮报报道，目前，美国两家科技公司开展一项最新业务，建立人类粪便数据库，让志愿者们发送粪便的照片进行研究分析。

▲美国两家公司合作开发了叫做Auggi的人工智能系统，用于研究分析人体粪便。

这两家公司分别是麻省理工学院Auggi初创公司和微生物科技Seed公司，seed是一个研究人体微生物群系的公司，它与麻省理工学院研究人员合作开发了叫做Auggi的人工智能系统，用于研究分析人体粪便。

人们每天都会冲走大量粪便样本，粪便的大小、形状、颜色、成分、浓度和频率，这些因素对于人类整体健康状况具有重要影响。

肠道疾病是一种常见疾病，往往未引起人们的重视，研究小组希望通过这项最新研究掌握更多的情况，统计数据显示，全球四分之三人口患有某种形式的消化问题，包括：便秘、腹泻、腹胀和排便不规律等。

图中是“布里斯托尔粪便测量表”，将粪便分类为七种类型。

他们通过训练人工智能Auggi学习如何使用“布里斯托尔粪便测量表”对志愿者粪便照片进行分类，从而建立一个人类粪便通用数据库，推断人体肠道健康状况。

布里斯托尔粪便测量表从1型（定义为与便秘有关的“单独硬块”）至7型（定义为与肠道炎症有关的“液体稠密、无固体块”），正常粪便一般是3型或者4型，就像“光滑柔软的香肠或者蛇”一样。

为了保护志愿者个人隐私，研究人员会删除照片上所有元数据和其他识别信息，然后发送给Auggi进行分析。

首先，研究小组使用培乐多泥胶制作了粪便原型，来测试Auggi的粪便形状识别能力，Auggi公司花费了大量时间制作了不同的培乐多粪便模型，我们的工作相当于3D打印一个马桶，目的是模拟现实生活中人体粪便状况。

之后他们将相关图像和数据上传至Reddit网站，该网站已有许多用户上传了自己的排便照片。该项目的长期目标是创建一种工具，让用户能够更好地管理自己的肠道健康，尤其是那些消化不良的人群。

人们怎样才能健康排便？

人们每天重视排便情况是非常重要的，大多数肠道对有规律的习惯反应较好，进食后大约30分钟可能是肠道工作的时间，这是一种“胃肠反应”，也就是说吃的食物会在肠道中产生一波又一波的活动。

如果人们存在便秘的现象，尽可能不要急着上厕所，适当地多忍耐10分钟，最好在你不急于做其他事情的时候，选择一个舒适的厕所排便。

尽可能不要服用药物，如果你正在服用药物，请与医生联系，询问该药物是否会导致便秘，如果可能的话，不要服用导致便秘的药物，选择服用其他药物。

入厕姿式

入厕保持正确的姿式很重要，首先，确保你在上厕所时感到舒适，通常蹲姿排便是最自然的，你可能会发现把脚放在脚凳上，大约20-30厘米高，有助于改善骨盆直肠角度，非常有利于排便。

放松、保持正常呼吸，不要屏住呼吸，因为这样会使你更加紧张，同时，收紧腹部肌肉，你会感觉肠道向前或者向侧面推动，这是“支架效应”，集中精力放松肛门或者直肠，让粪便能够正常排出，不要腹部收紧，而肛门不放松。

每天多喝水

每天尽可能保持饮用6-8杯水，大约1.5升，除非医生另有建议，因为如果人体不补充水，可能会导致身体脱水。

脱水还会导致便秘，尽量限制咖啡和酒精的摄入量，因为这将会刺激肠道并导致脱水。

食用高纤维食物并不能达到最佳排便效果

经常吃食物会对肠道产生最佳刺激作用，如果不吃饭，尤其是不吃早饭，会导致行动迟缓或者排便不规律。需要注意的是，高纤维食物并非便秘患者的最佳食物，有规律饮食和充足的饮水对身体非常重要，过多饮用高纤维食物会导致腹胀和不适。

如果你觉得日常饮食缺乏纤维食物，尽量多吃水果和蔬菜，它们是可溶性纤维，而谷物是不可溶性纤维。

保持运动

增强体能运动可以改善肠排便习惯，有助于刺激肠道正常工作，但一定要保持适度运动，过量体能运动并不会达到很好的排便效果。

如果你处于一种非常消极的生活方式（每天开车上班，每天久坐办公），那么你应当在午餐之后保持散步，同时，加强人体括约肌和骨盆肌锻炼，可能有助于改善肠道功能。