ICANN推迟审批关于.ORG域名的交易

ICANN（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，互联网名称与数字地址分配机构）推迟了审批关于.ORG 的交易，要求收购方提供更多透明信息。

上个月传出了全球顶级域名管理组织Public Interest Registry（PIR）将出售给私人股权公司 Ethos Capital的消息，该消息引起了业界强烈反弹，电子前沿基金会（EFF）与Creative Commons、Internet Archive等网络机构为此发起了 SaveDotOrg 运动。

为了保护.ORG域名的管理权，该运动希望Internet Society（ISOC）能够放弃将PIR 出售给Ethos Capital的交易。

SaveDotOrg认为PIR的出售将影响全球依赖于.ORG顶级域名的非政府组织。在该交易中，可以看到未经ICANN或.ORG社区批准的.ORG注册费正在增加。EFF担心，Ethos Capital可能会单方面实施维权机制，毕竟这是一个私人股权公司。同时，新买家还可以根据违反适用法律的行为的指控增加暂停域名的程序。

为此，当地时间16日，ICANN 更新了相关公告信息，其表示：“Ethos Capital收购.ORG管理组织PIR的公告引发了许多质疑，有鉴于此，我们希望相关流程保持透明。”

根据ICANN与PIR之间签署的合同，在收到交易通知30天内它可以要求对方提供更新信息，在收到回应之后，ICANN再有30天时间决定批准还是反对该笔交易。