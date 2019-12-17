“恐怖”的想象力：大神用《我的世界》打造赛博朋克世界

IT之家12月17日消息 众所周知玩家可在《我的世界》中尽情发挥自己的想象力，因而有很多高玩在《我的世界》中设计出了各种各样风格奇异的建筑和景色。近日有外国大神玩家用《我的世界》打造出了一座赛博朋克风的虚幻城市，一起来看一下。

这位名叫ElysiumFire的大神以《赛博朋克2077》夜城为灵感来源打造了一个虚无缥缈的城市，从其推特所发布的视频以及截图来看，这座城市中的建筑设计无不十分巨大复杂，不过工厂、铁路、港口等设施一应俱全。