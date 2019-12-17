比特大陆价值360万人民币股权及其他投资权益被冻结

12月17日上午消息，天眼查数据显示，12月16日，福建湛华智能科技有限公司新增一条司法协助信息，比特大陆的运营主体——北京比特大陆科技有限公司被冻结其价值360万人民币的股权、其他投资权益，执行法院为长乐市人民法院，冻结期限自2019年12月16日至2021年12月16日。福建湛华智能科技有限公司由北京比特大陆科技有限公司全资控股。

福建湛华智能科技有限公司成立于2017年7月，注册资本为1000万人民币，法定代表人为公司联合创始人詹克团，经营范围包括集成电路芯片及半导体产品的设计、开发、销售、并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、基础软件的销售及售后服务；电子产品的维修等。

据澎湃新闻报道，作为比特大陆的两大创始人，詹克团和吴忌寒长期以来共同担任CEO一职。直到今年3月26日，詹克团担任董事长，吴忌寒“退居二线”。然而，10月28日，事情又发生了戏剧性的变化，吴忌寒强势回归。

天眼查数据显示，10月28日，比特大陆董事长詹克团卸任比特大陆法定代表人，由比特大陆联合创始人吴忌寒接任。此外，詹克团也卸任了执行董事。

被罢免之后，詹克团沉默了一小段时间。直到11月7日，詹克团在朋友圈发文，称自己在因公出差、毫不知情的情况下“被更换法定代表人”，被曾经最信任的“兄弟”背后狠狠捅刀，并表示将拿起法律武器，重回比特大陆。

12月9日，有媒体报道指出，在比特大陆的股东会议上，詹克团提出要罢免公司全体董事并选举其为唯一董事，但遭包括众多投资人股东在内的其他股东否决。对此，比特大陆方面对澎湃新闻记者回应称：比特大陆今日根据法律和公司章程等文件，合法、合规地举行了一次特别股东大会。比特大陆将在以吴忌寒为董事会主席的现任董事会领导下，确保公司的运营井然有序。

不过，比特大陆并未回应詹克团是否提出调整董事会成员这一问题。