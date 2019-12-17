苹果下架在iPhone体验iPod触控转盘的Rewound应用，上周刚上线

IT之家12月17日消息 Rewound是上周上架苹果App Store的一款音乐播放器应用，可以使你的iPhone外观看起来像iPod Classic，但苹果已经将其从App Store下架。

据Rewound博客称，苹果之所以下架该应用程序，原因是它复制了iPod的设计，并收取Apple Music功能的费用，而且人们可能会将该应用程序误认为是苹果的产品。但该博客声称了该应用具有一个非常基本的界面，看上去与苹果的应用程序完全不同，并且未预装iPod classic皮肤。（安装该应用程序后，用户必须下载使用该皮肤）。

不过需要承认的是，Rewound应用的iPod皮肤确实与苹果的经典设计非常相似。

开发人员Louis Anslow表示，他将尝试以某种方式将应用重新带回App Store。在继续开发Rewound的GoFundMe页面上，Anslow说他将在App Store上“尝试一些调整以重新提交Rewound”，并且GoFundMe将帮助支持Web应用程序和Android应用程序的开发。

但Anslow在GoFundMe上同时表示，“尚不清楚苹果是否会允许Rewound返回App Store，”并指出“我们不承诺任何应用程序的完整版本”。

因此，就目前而言，Rewound的未来似乎并不确定。