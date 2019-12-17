小米穿戴安卓版1.1.7更新：为接入更多设备做准备

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IT之家12月17日消息 据IT之家网友分享，小米穿戴安卓版现已更新至1.1.7版本。除优化设备与修复Bug外，更新日志显示，小米穿戴已为接入更多的设备做准备。
这也意味着，小米穿戴即将接入更多设备。小米穿戴是一款整合小米手表运动数据与健康服务的应用程序。在推出时，官方便表示，后续将会支持更多穿戴设备，并开发更多功能。
目前，小米穿戴App配合小米手表可实现十大运动模式、夜晚睡眠监测、多功能NFC、小爱同学智能助理、应用通知或事件提醒等功能。
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