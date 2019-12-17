SpaceX猎鹰9号火箭成功发射并回收，但整流罩回收失败

12月17日消息，据外媒报道，当地时间16日晚间，美国太空探索技术公司SpaceX在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射了猎鹰9号火箭，随后利用大西洋上的无人船回收了其助推器，但整流罩回收失败。

此次猎鹰9号火箭的任务是将名为JCSAT-18/Kacific1的两用通信卫星送入地球静止轨道。其中，JCSAT-18部分旨在为日本Sky Perfect JSAT公司提供亚太地区的通信覆盖，而Kacific1部分将会为东南亚和太平洋岛屿上没有太多互联网接入的地区提供通信覆盖。

最新执行任务的火箭之前已经两次进入太空，分别在5月份和7月份向国际空间站发射了补给。这是这枚火箭第三次成功发射并回收。到目前为止，SpaceX最多重复使用了四次回收火箭，但该公司声称其最新版本的猎鹰9号火箭可以飞行多达10次，而且不需要在两次发射之间进行太多翻新。

在这次发射中，SpaceX首次尝试发射后回收尽可能多的部件，并在它们落入海洋之前捕获。此前，SpaceX在回收助推器方面取得很大进步，但在整流罩回收方面始终不能尽如人意。

SpaceX此次虽然动用了两艘回收船，但它们都未能成功回收分成两半的整流罩。该公司表示，将尝试从水中打捞整流罩部件，并将其用于未来发射。

整流罩是位于火箭顶部的球状结构，在升入太空期间用于保护卫星有效载荷。当火箭通过了地球大气层后，整流罩就会分裂成两部分，然后落回地球。通常情况下，整流罩属于消耗性部件，但SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)希望能够回收利用它。

为了回收这些昂贵的硬件，SpaceX买船进行改造，为其配备巨型捕网，以便在整流罩返回地球时将其捕获。与此同时，SpaceX为每个半面整流罩配备了微型推进器和导航系统，以帮助它们在地球大气层中导航。此外，它们也有降落伞来减缓下降速度。

如果时机恰到好处，回收船甚至可以等在下降的整流罩下面，在其落入大海之前将其捕获。在最近的几次发射中，SpaceX通常能够回收半面整流罩。这主要是因为该公司只有一艘装有巨网的回收船。