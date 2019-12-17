蔡司半导体业务2018/19财年营收127亿元，同比增长7%

12月17日消息，据国外媒体报道，蔡司集团（简称蔡司）在截至2019年9月30日的2018/19财年实现营收64.28亿欧元，同比增长11%，其中半导体业务营收达16.34亿欧元（约合人民币127亿元），同比增长7%。

▲图片来自蔡司官网

蔡司表示，在2018/19财年，四大业务部门均实现强劲增长。蔡司四个业务部门：工业质量与研究、医疗技术、光学消费品市场和半导体制造技术。

蔡司称，得益于EUV（极紫外光刻，Extreme Ultraviolet Lithography）技术的推出，半导体制造技术业务部门取得了良好的经济效益，营收创下历史新高。目前，首款搭载蔡司EUV光学技术芯片的高端设备已经上市。

EUV是一种使用极紫外（EUV）波长的下一代光刻技术，其波长为13.5纳米。极紫外线就是指需要通过通电激发紫外线管的K极然后放射出紫外线。

财务亮点

在2018/19财年，蔡司集团近90%的业务营收来自德国之外的市场。亚太市场再一次为集团的业务增长贡献力量，营收同期增幅达15%。蔡司在欧洲、中东和非洲地区（EMEA）的业务持续实现增长，营收同期增幅达8%。在美洲地区，蔡司的营收达13.47亿欧元，较去年同期增长2%。

蔡司用于研发领域的支出增长了10%，在2018/19财年，研发领域的投入总计达7.05亿欧元，相比上财年同期为6.42亿欧元。

在过去的一个财年间，蔡司完成了对总部位于美国雷诺市、专研微创白内障手术的IanTECH以及总部位于德国不伦瑞克市的自动化3D打印坐标测量技术硬件和软件供应商GOM公司的收购。2019年10月，蔡司宣布对Senorics公司进行投资，并与这家来自德国德累斯顿的传感器解决方案初创企业建立技术合作伙伴关系。2019年11月底，蔡司宣布全面收购SAXONIA Systems AG。早在2018年，蔡司就从德累斯顿收购了这家软件公司25%的股份。

截至2019年9月30日，蔡司净流动资产总计15.48亿欧元，相较于上财年的21.2亿欧元有所降低，影响主要来自收购活动。

蔡司集团自由现金流共计8.06亿欧元（上财年同期为7.52亿欧元）。资产净值增长6%，达39.9亿欧元（2018年9月30日为37.63亿欧元）。

蔡司集团专注于开发、生产和销售测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、摄影和电影镜头、双筒望远镜和半导体制造设备等。

截至2019年9月30日，蔡司在全球各地共雇有31260名员工，其中17950名员工位于德国以外的国家和地区。蔡司集团全球员工总数增长了7%。

蔡司于1957年进入中国，目前蔡司集团在大中华区覆盖半导体制造技术、工业质量解决方案、研究显微镜解决方案、医疗技术、视力保健和消费者光学相关业务领域。中国区是蔡司集团快速增长的市场之一，蔡司在大中华区共有近4000位员工。