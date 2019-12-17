微软澄清次世代主机就叫Xbox，Series X只是机型

IT之家12月17日消息 微软次世代Xbox上周大放异彩，官方揭示了该主机的外观设计及它的名字：Xbox Series X。

Xbox Series X是微软第四代Xbox产品，是Xbox，Xbox 360和Xbox One的继任者。这个名字还是比较复杂的，尤其是与索尼的PlayStation系列的极简主义相比，后者从1995年的PlayStation 1开始，一直用到计划于2020年推出的PlayStation 5。

但是，微软透露Xbox Series X名称的方式有些特殊之处：在TGA大会现场的演示和PPT中，图片显示，“THE NEW”很小，其后是大写字母的“XBOX”，然后是下面的中号字母的“SERIES X”。

微软代表人士告诉外媒businessinsider，“我们下代主机的名字就是Xbox，而在Game Awards上看到的这个名字通过Xbox Series X得以实现。”

与第一代Xbox一样，下代主机名字就是很简单的“Xbox”。微软代表称：“与粉丝在前几代中所看到的相似，'Xbox Series X'这个名称在将来为更多的游戏机提供了空间。”因此，Series X仅仅是一个机型名称，类似本世代的Xbox One“X”和Xbox One“S”。

当前，Xbox One有两种型号：Xbox One X和Xbox One S，两者均在2013年11月推出的原始Xbox One之后问世。

与此同时，该声明表明，微软已经在开发下一代Xbox的其他版本，但微软代表说：“我们很高兴为粉丝提供有关Xbox Series X的下一代游戏的一瞥，但除此之外，我们别无其他分享。”