瑞信一分析师维持特斯拉股票卖出评级，目标价仅200美元

【TechWeb】12月17日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在今年推出了SUV Model Y和电动皮卡Cybertruck两款新的电动汽车，在Model 3的产能提升之后，整体电动汽车的产量和交付量预计也将双双创下新高，全年36万辆到40万辆的交付量目标有望达成。

虽然特斯拉今年有不错的表现，但似乎仍有分析师对特斯拉的未来存有忧虑，维持对特斯拉股票的卖出评级，给出的目标价也只有200美元，远低于目前的特斯拉股价。

维持对特斯拉股票卖出评级的分析师，是瑞士信贷的丹·利维（Dan Levy），他的团队上周参观了特斯拉在内华达州里诺的超级电池工厂，并在周一给投资者的一份报告中，给出了他们对特斯拉超级电池工厂及电池生产方面的看法，并给出了股票的评级和目标价。

在报告中，丹·利维写到，特斯拉在内华达州的超级电池工厂虽然已投入运营，但仍只建成了三分之一，运营较去年也更平稳，但还有提升的空间。

在报告中，丹·利维也特别提到，特斯拉电动汽车电池的能量密度是目前市场上最高的，其他大部分的能量密度都比特斯拉的要低，在软件和电气化这两大有可能定义未来汽车制造领域，特斯拉的水平行业领先。

丹·利维在报告中也提到，虽然特斯拉不会透露他们的战略，但他预计明年上半年的行业活动，讨论的话题可能包括电池容量的提升、电池的成本及其安全性和耐久性，以及特斯拉是自己生产电池还是与合作伙伴合作生产。

虽然丹·利维称赞了特斯拉在电动汽车电池方面的成就，但他在报告中对特斯拉股票的评级依旧是卖出，给出的目标价是200美元。

200美元的目标价，较特斯拉股票上周五收盘时的358.39美元是低了158.39美元，这也就意味着在丹·利维看来，特斯拉的股价将下跌44%。

即便丹·利维维持对特斯拉股票的卖出评价，给出的目标价也远低于当前的特斯拉股价，特斯拉股价在周一也并未因此而下滑，反而有上涨，收盘报381.5美元，较上周五的收盘价上涨23.11美元，上涨6.45%，这可能与他在报告中所提到的特斯拉在电池方面的优势等利好因素有关。