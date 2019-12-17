《绝地求生》发售两年：PC、主机合并总销量超6000万份

IT之家12月17日消息 根据知名分析师Daniel Ahmad的说法，《绝地求生》在过去18个月内PC和家用机销量总计达到了1000万份，游戏总销量已突破6000万。

值得一提的是，并不清楚Daniel Ahmad数据是怎样得出的，去年6月，《绝地求生》团队曾表示本作销量突破5000万，但之后就没有再公布过更新的数据。

另外，这一数据没有计算《绝地求生》手游的成绩，目前该手游全球下载量突破6亿次。