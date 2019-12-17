边框超窄：三星Galaxy S11/S11+屏幕保护膜再曝光

IT之家12月17日消息 时值2019年年末，距离传言中三星2020年的Galaxy S11发布会日期越来越近。今日知名爆料博主冰宇宙也在推特上晒出三星Galaxy S11/S11+的屏幕保护膜照片，一起来看一下。

从冰宇宙晒出的三星Galaxy S11/S11+的屏幕保护膜照片来看，此次新款Galaxy S11边框进一步收窄以至于几乎看不到边框，值得注意的是屏幕整体曲率也小了一些。整体来说这张照片和之前曝光的S11系列屏幕保护膜照片类似，不过上下边框厚度相对而言更合理。

根据目前已掌握的的信息显示，三星Galaxy S11系列共有三款，分别为三星Galaxy S11e、三星Galaxy S11、三星Galaxy S11+。三款手机均采用中置打孔屏和左上角摄像头设计。

三星Galaxy S11e手机将采用高通骁龙865或三星Exynos 990处理器，8GB/12GB内存和128GB/256GB存储空间，电池方面为3730mAh，支持25W快速充电。屏幕方面，采用6.3英寸120Hz刷新率屏幕，前置摄像头为1000万像素；后置三摄为1.08亿+800万+1300万像素组合。三星Galaxy S11将采用4500mAh容量的电池，而三星Galaxy S11+的电池容量为5000mAh。

目前尚无更多有关这两款手机的具体配置信息放出，IT之家后续也将继续关注相关机型信息。