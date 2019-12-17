IDC：三季度中国IT安全硬件市场规模同比增长16.6%

新浪科技讯12月17日下午消息 IDC《2019年第三季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》显示，2019年第三季度IT安全硬件市场厂商整体收入为8.79亿美元（约合61.7亿元人民币），较2018年第三季度同比增长16.6%。前三季度（1-9月）IT安全硬件市场整体收入为19.8亿美元（约合138.9亿元人民币），较2018年前三季度同比增长12.5%。

伴随全球各行各业积极进行数字化转型，越来越多的IT系统和IT技术在帮助企业进行数字化转型的同时也使得企业级用户的可攻击面进一步扩大。企业内外部的IT系统和平台变得更加“易攻难守”。IDC认为，在数字化转型的推动下，数字信任时代来临。数字信任可以在多个主体的决策中反应其对彼此的信任程度。IDC数字信任框架主要解决风险和信誉两个问题。从风险的角度来看，企业级用户需要解决内部IT风险以及共享IT资源的风险，这两个层级都要求企业积极构建主动安全防御体系。在中国，安全硬件作为企业级用户所青睐的产品部署形式成为了其构建主动安全防御体系的重要组成部分。

IDC定义下的网络安全硬件市场分别由安全内容管理（SCM）、传统防火墙(Traditional Firewall)、UTM防火墙(UTM Firewall)、统一威胁管理(UTM)、入侵检测与防御(IDP)、虚拟专用网（VPN）构成。2019年第三季度中国网络安全硬件市场的关键厂商表现如下（由于数字四舍五入的原因，数字可能存在微小误差）：

IDC中国网络安全市场分析师王一汀表示，在国家政策法规和数字化转型的共同推动下，网络安全硬件市场仍将保持高速发展的态势。2019年第三季度，政府取消高速公路省界收费站项目、金融机构数据中心、信息中心升级改造等项目的大规模集采一定程度上逆转了上半年网络安全硬件市场增速放缓的态势。从硬件产品的角度来看，集成众多安全能力的UTM类型产品在整体网络安全市场中蓬勃发展。但正是由于UTM产品的快速发展，IPS等传统的防御类产品的市场份额开始呈现下降趋势。整体2019年网络安全市场是否可以保持历年增速进一步发展还有待观察，IDC将持续跟踪。

IDC定义更新：

传统防火墙：传统防火墙是使用数据包过滤、状态检测或代理等一种或多种功能来对网络流量进行过滤的产品。

统一威胁管理：UTM安全设备集成多种安全功能于一体。与其他细分市场相比，该设备须具有防火墙、应用和用户身份识别与控制、入侵检测与防御以及防病毒（AV）网关的功能。除强制性应用程序外，UTM设备还可以托管其他安全或网络功能。

UTM防火墙：依托于UTM平台，仅开启防火墙功能，并按防火墙进行销售的产品。