对话Google首席创新布道师：21岁的Google如何保持创新力？

从21年前Larry Page和Sergy Brin在斯坦福大学提出第一个问题——「如果我们能让任何人在任何时间，任何地点都能下载互联网上的所有信息将会怎样？」开始，保持创新力和探索者心态就一直是Google的激励和使命。

还记得去年9月，Google宣布即将关停邮箱应用Inbox，一位忠实用户也是前端开发者Cody Ogden颇感遗憾，他在推特上说道，「有史以来最糟糕的新闻」。「好吧，不能说是有史以来最糟糕的新闻，但绝对是对我个人生活影响最大的。」

创新免不了失败，不过成功或失败并不是创新的终极要义，在一次次快速试验中学习，找到行之有效的解决方案才是。这是为什么Google在内部设立「企鹅奖」，因为在一群企鹅中总有一只最勇敢的，它会第一个跳入水中承担或找到食物，或成为别人口中餐的风险，Frederik G. Pferdt解释道。

Frederik在10年前加入Google，这位首席创新布道师（Chief Innovation Evangelist）管理由大约500位创新布道师组成的社区，他们分布于全球，花费20%-30%的时间鼓励自己所处的团队培养创新性思维。「我的工作是为他们提供训练创新性思维和心态的工具和项目，YouTube、Andorid、Google Cloud等等部门都有创新布道师。」

▲Google Chief Innovation Evangelist Frederik G. Pferdt | Google

Frederik对极客公园说，「已经有三分之一Googler接收过创新技能培训了。当我们在谈创新能力的时候，并不是特指某一项技术或者产品方面的能力，而是泛指一种思维方式。比如你要有同理心、共情能力，能够发散性思考，愿意试验和冒险。」

Frederik分享了这样一个故事，几年前他与无障碍团队共事，他开始意识到同理心的重要性。无障碍团队是Google内部使用科技手段帮助听力和视力残障人士解决日常生活问题的团队。语音激活、语音控制技术对于视力残障人士而言无疑是极其有用的，而随着人工智能和机器学习技术的发展，语音识别准确率现在高达98%。起初只是为了满足一小部分人的需求，最终因为同理心演变成让所有人都受益的技术。

近日，Google首席创新布道师Frederik G. Pferdt与极客公园在内的媒体聊了聊他的创新力方法论。21岁的Google为何仍然能保持创新力？对于组织者而言，需要为未来做好哪些准备。Frederik在过去两年中对硅谷280个团队进行了调查和比较，那些成功的、高生产力和创新力的团队到底具有怎样的特质？Frederik一一做了分享。

以下是Frederik G. Pferdt主题为future-ready mindset的分享，经极客公园整理编辑：

克服消极性偏见

什么样的思维对未来来说是重要的？组织如何应对未来？如何更好的打造孕育创新的环境？首先，什么是未来？未来具有三个特征，未来具有不确定性；未来是以指数级的速度来到我们面前；技术将我们引领至未来，但是创造力才是描绘未来的力量。因为我们在思考未来的时候，就要想到什么样的思维能够为我们打造一个自己真正想要的，且可行的未来。我用一道题说明一下，首先大家看四个等式。

▲今天我们应该乐观，尤其是面对未来的时候，要克服这种消极性偏见| Google

大家会注意到第三个等式是错误的，这时候我们注意力都会放到这道错误的题上，其实这是存在于每一个人身上的「消极性偏见」（negative bias）。消极偏见是人类大脑进化出现的一个自然结果，因为几千年前人类的生活环境比较恶劣，比如在沙漠或者丛林中，所以大脑要去关注对人类不利的环境因素，人类才能生存下来。但是今天，我们需要改变大脑的思维方式了。今天我们应该乐观，尤其是面对未来的时候，要克服这种消极性偏见。

就像上张图所示，装了半杯水的杯子，左边的人比较消极，他们关注的是杯子空的部分，右边的人非常乐观，他们看到的是杯子有水的部分。我相信每个人都是有创造力的，一切皆有可能，关键就是要克服消极性偏见，所以我们要用乐观的心态解决各式各样的问题，挖掘一切可能性。

一切始于正确的问题

同时，也要保持好奇的心态。好问题会带来机会，当然一切应该从问出正确的问题开头。如果你去启发一个组织或者团队，你要非常乐观，实际上你要多问一下，如果…...那会怎样？「what if」。下面我举几个例子。

如果我们可以让任何人在任何时间、任何地点都能下载互联网上的所有信息会怎样？这是21年前，谷歌的两位创始人在斯坦福大学提出来的问题。现在这个问题仍然激励着全球117000名Google员工。

如果我们能发射火箭，并且安全降落在一个星球之上，然后重新补充燃料真正实现太空之旅，那会怎样？这是SpaceX最初给自己提出的问题。这个问题来自我的朋友，他们一家四口人住在旧金山的郊外，他们提出如果我们的生活可以实现零浪费会怎么样？他们家庭每年产生的垃圾，只需要一个300毫升容量的杯子就能装得下。

事实上，除了Google，还有许多公司和组织，以一种理性的「忽视」态度对待所谓的不可能。对于我而言，最有启发的两个问题是，如果每个人都能接受教育会怎么样，如果每个人都能访问互联网会怎么样。这些问题能够推动更多人，激发更多人思考这个问题，而不一定非要得出答案。

当我们提问的时候，一定要秉持着一种开放的心态，要把这些问题与别人共享。在一个组织中，如果能让所有人大胆地提出自己的问题，我们便可以打造一种开放的心态，我们甚至可以有仪式感的保持开放的心态，让问题在员工之间共享。正是因为打造了开放的心态，我们才能协同合作，只有全球范围的协同合作，能让每一个公司、组织、个人共同解决我们所面临的最大的一些问题。

鼓励冒险，鼓励创新

问题在分享时，就会有新的点子、创新、技术提出，这时候人们的消极性偏见又会冒出来，争论哪些点子行不通。与其回答yes but…...找那些不能奏效的想法，不如改变一个词，回答yes and…...用这两个神奇的词激发创意。

作为领导者，当有其他人对你提出新的观点，你一定要注意自己回答的措辞方式。如果你使用的是yes but…...毫无疑问把自己排除到创新之外，如果使用yes and…...你实际是承担了一种风险，把自己融入到了创新之中。这样做确实能鼓励创新，通常这样做能实现创新力10倍的增加。

当一个新的观点被肯定时，应该立刻开始试验，我相信通往成功之路是由无数试验所铺成的。快速试验，知道什么能行什么不能行。从一个小的试验，小的原型产品开始快速学习，在硅谷看起来似乎每一个人都急于去失败，急于去犯错误。但并不是这样，不会有人跑到我面前说，「Frederik，我想要去失败。」事实上，人们通过试验失败快速地学习，所以我们应该鼓励人们更多的去尝试。

在过去的两年中，我们在硅谷做了一个调查，针对280个硅谷的团队进行了观察和比较，总结哪一些是成功的、有生产力的、创新的团队？哪一些是不成功、没有生产力、没有创新的团队？我们有以下惊人的发现。

首先在生产力、创新方面绩效最高的团队，他们总是最有安全感的团队，当我们在打造团队的时候，不要只关注它的多元化，还要有包容性，让团队的每一个成员都觉得自己的声音是能被听到的，当他们表达观点时能够得到鼓励，从而对此有安全感。我们把这样的发现，与全世界范围的组织分享，不光是在Google内部。我们所希望的是当你「冒险」的时候，当你在尝试新的东西的时候，你不应该觉得冒险就会失败，名声和工资都会受到影响，你应该觉得「冒险」是安全的。

我们如何鼓励大家愿意冒险？我觉得应该效仿一下大自然。企鹅是非常有意思的物种，当企鹅们要入水的时候，总是会有领头的第一只企鹅先跳到水里。我们把率先跳入水中的企鹅称之为最勇敢的企鹅。它第一个跳入水中，一半的可能它会找到食物。另外一半的可能他会成为别人的食物。所以在一个组织中，我们就要找到愿意第一个跳到水中的企鹅，正是这样的员工更有可能发现新的产品、服务和市场，而且我们一定要对这样的员工给予奖励。所以这就是为什么在谷歌，我创立了一个奖励叫做企鹅奖，企鹅奖就是鼓励那些敢于冒风险，敢于第一个试水的员工。

站在别人的角度

下面我们再来展望一下未来，当我们在谈如何培养future-ready思维的时候，最重要的一点是培养同理心。同理心是非常重要的，因为好的解决方案一定要从别人的角度去思考问题。我意识到这一点是几年之前，我与无障碍团队共事，无障碍团队是用科技手段帮助解决听力和视力残障人士日常生活问题的团队，团队受到盲人启发快速地学习。

语音激活、语音启动技术对于盲人而言是非常有用的，随着人工智能和机器学习技术的发展，语音识别的准确率达到98%，意味着手机基本能够诠释人类的语音。所以受小部分人启发的技术最终会帮助所有人用语音实现搜索和控制电脑和智能手机。因此我鼓励大家多从别人的角度思考和感受，别人可以指同事，上级，竞争对手，客户和用户，只有这样你才能开发出帮助所有人的解决方案。

我在Google负责帮助所有人建立同理心，我们关注用户，我们相信只要我们关注用户，其他一切都会水到渠成。这也是Google三个尊重的价值观之一，三个尊重是指，尊重用户、尊重机会、尊重彼此。（respect user，respect opportunity，respect each other）

我想分享的最后一点思维方式也是我认为极其重要的。创新开始于对于极限的超越，这是一种探索者心态。我们生来带着这种心态，当我们还是小孩子的时候，我们学习非常快。其实每一个人一生下来就是带着这种探索者的心态的，当我们还很小的时候是学习非常快的，随着我们长大，一定要保有这样的探索心态，挖掘可能，「忽视」不可能。

下面总结一下我的分享，第一要保持乐观的精神，善于提问，经常用yes and…...取代yes but…...同时勇于不断的试验，保持同理心，这样才能探索更多的可能。我是如何保持自己探索者的心态呢？比如出差从来不会去同一家酒店两次，吃饭也不会去同样的饭馆两次。其实大家可以尝试一下，不管在你的生活中，还是工作中，不断的尝试新鲜事物。