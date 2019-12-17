日本妹子发明“分手灯”，Twitter有人分手就点亮

IT之家12月17日消息 作为一只单身狗，小编最讨厌别人撒狗粮，日本发明家藤原麻里菜似乎也有同样的烦恼，眼看圣诞节就要来临了，于是她发明了一个神奇的“分手灯”，只要Twitter上有人分手就会点亮。

据悉，这盏灯通过物联网服务能够实时检索日推上的推文，只要有人发“分手了”（別れました）这种动态，这盏灯就会亮起来一次。

妹子表示，自己每年都要忍受圣诞节情侣们的秀恩爱，这盏灯说不定能帮她排解圣诞节的孤独。