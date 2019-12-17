阿里巴巴和腾讯的印度投资大战

在近日Uber宣布UberEats即将退出印度食品配送市场，并将该业务出售给竞争对手Zomato时，我们不经意间再次看到了阿里巴巴的身影。

据相关媒体报道，Zomato在和UberEats印度业务进行并购洽谈之前，正在进行最新一轮6亿美元的融资。报道称蚂蚁金服正在牵头对Zomato进行本轮融资，预计Zomato完成融资后的估值将达到30亿美元。

不仅是阿里巴巴，国内另一位科技巨头腾讯，同样在印度市场与阿里巴巴进行着市场争夺战，不断对当地的互联网创企进行大举投资。

时至2019年底，在对两大国内互联网巨头的印度投资之战进行一番梳理后，我们或许能看到更多有价值的信息。

竞逐南亚次大陆



从2014年开始到2019年底，国内三巨头（BAT）中的阿里巴巴和腾讯一直在积极抢购印度初创企业，而他们直接或间接投资的不少互联网创企，如今的估值都已经超过了10亿美元的门槛，成为印度创业领域的新一代独角兽。

从相关数据来看，这五年时间里阿里巴巴及其旗下金融科技公司蚂蚁金服，共计投资了至少6家印度初创企业，其中5家已成为行业独角兽。通过Quartz抓取的相关数据显示，腾讯投资的创企数量是12家，其中有7家的估值达到了独角兽级别。

总部位于印度的孟买投资公司Iron Pillar在11月底发布的一份报告显示，来自中国的阿里巴巴和腾讯总计在印度投资了18家知名创业公司，这意味着两大巨头已将印度目前31家独角兽企业的三分之一强纳入囊中。

阿里和腾讯对印度初创公司的押注，是基于中国投资者的投资兴趣不断激增的背景下：与美国和欧洲在技术投资方面的环境相比，A和T在印度和东南亚市场的投资规模正在不断加大。

Iron Pillar的执行合伙人普拉萨纳（Anand Prasanna）接受当地媒体采访时强调：“阿里巴巴和腾讯都在印度进行了长期的重点投资，尤其在消费类科技领域中占据了重要位置，这些被投资的创企在未来一段时间被将不断地涌现。”

从2015年开始，阿里巴巴和腾讯重点关注的是印度的电子商务、按需服务和移动支付领域，并投入了海量资金。这些举措也扩大了两大巨头在中国市场相关细分市场的竞争能力。2015年，阿里巴巴和蚂蚁金服向印度最大的移动支付公司Paytm进行了巨额投资（具体投资金额未披露），而腾讯则向印度最大的医生及诊疗服务平台Practo牵头进行了9000万美元的融资。

两者在此后都宣布，这些早期交易的都帮助自己捋顺了未来在印度投资的策略及方向。

从当时的新闻中可以看到，当时腾讯主管投资和并购的执行董事陈宏伟(Hongwei Chen)曾表示，腾讯正在当地寻找能够改善人们生活品质的“雄心勃勃且有远见的”印度互联网初创企业。

同时阿里巴巴方面也表示，公司希望进一步扩大在全球的影响力，尤其是面对印度“繁荣的移动商务市场”，会不断加大投资力度。

Iron Pillar执行合伙人普拉萨纳对此分析：整体上来看，阿里巴巴将更多的资金押注在了Paytm、Zomato等少数公司上，但是会在股份上获取更多的所有权；而腾讯的策略则是多次押注（广撒网），追求在多家创业公司中获取较小的股权。

迄今为止，阿里巴巴和蚂蚁金服已经向印度公司投资了包括Paytm商城，Paytm旗下在线零售店，食品配送平台Zomato，日用品电商平台Bigbasket，电子商务平台Snapdeal和物流公司Xpressbees。除了未披露估值的Xpressbees，其他五家公司都获得了独角兽称号（估值达到10亿美元）。其中Bigbasket超过10亿美元，Snapdeal估值超过70亿美元，Paytm的估值更是高达150亿~160亿美元。据悉，阿里巴巴目前是Paytm的单一最大股东。

与此同时，腾讯也投资了一些阿里巴巴所投资企业的市场竞争对手。例如，腾讯投资了Swiggy，这是一家从事食品配送的企业，而且一直与Zomato针锋相对。据悉Swiggy目前已经将服务扩展到了印度的500个城市，与Zomato的业务范围相当。在腾讯等投资者的加注下，Swiggy过去6个月的新增合作餐饮企业达到了6万家。该公司发言人在10月底曾对媒体表示，公司将在2019年12月底之前将业务扩展到600个城市。

腾讯投资的Flipkart，一直是印度当地最大的电子商务平台。零售业巨头沃尔玛是在2018年8月正式完成了对Flipkart的收购，共斥资160亿美元。而在成为这个印度最大电商平台的大股东后，沃尔玛在印度市场开始了对亚马逊的反攻。目前亚马逊与沃尔玛在印度市场竞争愈发激烈，同时亚马逊的线上销售额已经超过了Snapdeal和Bigbasket。

除此以外，腾讯投资的独角兽还包括即时通讯应用程序Hike，共享出行平台Ola，学习应用程序BYJU，梦幻游戏平台Dream11和B2B交易平台Udaan。

外界很难统计出这两大巨头在印度初创市场的投资总额，因为大多数融资数额没有透露，而且不少投资项目还包括软银等其他投资者。

尽管现在判断两大巨头谁在印度的科技互联网领域占上风为时过早，但来自一些外媒的报道称，阿里巴巴正在审核其在印度的投资状况，因为该公司对某些领域的投资成果感到失望，并希望采取观望态度。而印度当地媒体的相关报道，阿里巴巴和腾讯都未回复置评请求。

中国互联网过去十年的缩影



根据一些公开数据的统计，截至2019年12月10日，中国企业在印度的投资（风险投资公司和实业企业）在印度的投资已达到80亿美元，而在十年前，这个数字还不到2亿美元。大概是在2014年开始，中国IT和互联网企业对印度的兴趣开始激增，当时中国企业对印度的投资从2013年的2.14亿美元一下子跃升至32亿美元。

国内企业在印度科技和互联网领域的投资状况

（资料来源：ATLAS.com数据截至2019年11月30日）

从目前的数据来看，中国企业在印度的投资一直在加速增长，多方面因素也促使中国的互联网和手机头部企业，开始关注这一新兴市场的增长。这其中，包括印度互联网用户的迅猛增长，目前月活跃用户已经超过4.5亿；也包括每年近1.5亿台智能手机的巨大需求，数据显示2018年印度智能手机出货量约为1.452亿部，未来年增幅为10%。

近年来在印度市场活跃的其他中国投资企业包括智能手机制造商小米（已投资娱乐和移动应用程序等领域），以及国内大型企业复星集团，复星系目前已投资了超过五家印度初创公司，包括物流企业Delhivery和LetsTransport，以及旅游搜索引擎Ixigo.com。

印度初创公司的增长模式与中国同行非常相似。例如Flipkart类似于国内的京东电商，Zomato类似国内的美团点评，而Ola就像共享出行巨头滴滴。这是相关投资领域的专家对印度科技互联网创业市场的评价。

对于更多的中国投资者而言，印度使他们想起了十几年前国内互联网领域的创业热潮。当时三大门户如日中天，而BAT则崭露头角，TMD仍在孕育之中。如今的中国投资者希望通过正确的选择，能够培育出印度市场的BATJ，甚至未来更多的新星。