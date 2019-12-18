苹果iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1开发者预览版Beta推送

IT之家12月18日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1开发者预览版Beta更新，固件版本号为17D5026c。上周苹果推送了iOS 13.3正式版更新，包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。根据苹果发布的最新支持文档，iOS 13.3正在进行改进以最大程度地减少信息App中的垃圾短信等内容。

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此前iOS 13.3正式版屏幕时间存在漏洞，当未知号码发送短信到设备上时，将其添加至通讯录即可突破相关限制。虽然这个漏洞仅在屏幕时间可用时才有效，可用时间耗尽进入限制之后，将无法通过利用这漏洞。苹果iOS 13.3.1 Beta预览版可能修复了该漏洞。





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兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2