Facebook承认用户关闭“位置服务”后，相关数据仍会被获取

北京时间12月18日早间消息，Facebook对美国的两位参议员解释了，为什么即使关闭了跟踪服务，他们也仍会跟踪用户的位置。但立法者依然表示，Facebook应该给用户更多的数据控制权。

Facebook回应了来自参议员约什·豪利（Josh Hawley）和克里斯·库恩斯（Chris Coons）的问题，后者上个月要求Facebook“尊重”用户将自己的位置保密的决定。在周二发布的落款为12月12日的一封信中，Facebook解释了它为什么在用户选择拒绝通过智能手机的操作系统进行位置跟踪后，仍然能够估计用户的位置。

Facebook表示，即使关闭位置跟踪，它也可以根据上下文线索推断用户的大致位置，例如他们在照片中标记的位置以及设备的IP地址。虽然该数据不如Facebook在启用位置跟踪时收集的数据那么精确，但该公司称这些信息可以用于多种目的，包括在不寻常的地方访问用户帐户时向用户发出警报，并遏制虚假信息的传播。

Facebook承认，它还根据用户关闭或限制跟踪时收到的有限位置信息来发布定位广告。该公司写道，Facebook不允许用户关闭基于位置的广告，但它允许用户阻止Facebook收集其精确位置。

“Facebook上的所有广告实际上都是根据位置进行定位的，尽管最常见的广告是针对特定城市或范围较大的地区。”Facebook写道，“否则，华盛顿特区的人们会收到有关伦敦的服务或活动的广告，反之亦然。”

经常对科技公司展开批评的霍利在Twitter上称，这表明Facebook“承认了关闭‘位置服务’后，他们会继续跟踪您的位置来赚钱（向您发送广告）。根本不能选择退出。你无法控制自己的个人信息。这就是科技巨头。这就是国会需要采取行动的原因。”

“我感谢Facebook告知用户他们所具有的隐私选择。但是，考虑到Facebook实际上是如何处理用户数据的，我担心这些努力不够，甚至会产生误导。”库恩斯在一份声明中说，“Facebook在回应我们的信时确认，即使关闭了位置访问权限，用户也无法阻止Facebook使用其位置并根据该信息向他们提供广告。Facebook声称用户可以控制自己的隐私，但实际上，用户甚至无法选择阻止Facebook收集其位置信息并从中获利。美国人应该知道科技公司如何使用他们的数据，我将继续努力寻找解决方案，以保护美国人的敏感信息。”