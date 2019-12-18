2019年垂直电商节节败退，生鲜电商“伤亡”惨重

2019年末，一度被视为电商领域最后一片蓝海的生鲜电商却“伤亡”惨重，除了呆萝卜、我厨、易果生鲜等陆续陷入困境，鲜生友请、妙生活、吉及鲜更是接连折戟，引发业界诸多质疑。

若将时间线延长，在整个2019年，包括生鲜电商、奢侈品电商等在内的整个垂直电商市场风云变幻、几经更迭。前有老牌奢侈品电商平台尚品网暂停营业，后有美妆电商平台乐蜂网停止运营，无不表明，与综合电商相比，垂直电商正日渐式微。

站在年尾回首即将过去的一年，除了总结过去，更重要的是从中汲取能够为行业提供的价值参考。业内人士表示，当前垂直电商在夹缝中求生，剩余玩家需要找准自己的独特定位，寻找差异化优势。在此基础上，还需进一步精细流量运营，提升用户粘性及有效转化，同时紧跟行业趋势，才能获得更多生存空间。

乐蜂网、尚品网接连停运，开启垂直电商衰退潮

2019年7月以来，老牌奢侈品电商平台尚品网及昔日明星美妆电商平台乐蜂网的相继关停，开启了垂直电商最新一次的衰退潮。

早在今年7月底，尚品网在声称“融资进展正常”不到一个月后突然宣布，因融资重组不顺、经营受阻而暂停营业。一位业内人士对记者表示，总体而言，尚品网在发展过程中缺乏准确定位、难以打出有效的差异化，加上融资不畅、盈利不佳，最终只能以关停告终。

无独有偶，一个月后，唯品会旗下的乐蜂网也发布通知称，由于公司业务调整，乐蜂网PC端及App端均将在2019年9月18日停止运营。网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，当年唯品会收购乐蜂网是为了做大自身的美妆品类，目前美妆已成为唯品会仅次于服饰的第二大品类；从这个角度说，乐蜂网其实已完成了它的“历史使命”。

而唯品会、蘑菇街作为垂直电商的典型代表，在与阿里、京东等综合电商的较量中，也依然处于相对弱势的地位。根据上述平台最新发布的三季报，不论是营收体量、盈利能力，还是活跃用户数，这两个阵营仍相去甚远。

2019年第三季度，唯品会总净营收为196亿元，同比增长10%；蘑菇街同期营收仅为1.98亿元，同比减少1.53%。而同期京东、阿里的营收规模均超千亿，分别达1348亿元、1168亿元，且都保持约30%增速。同时，唯品会Q3净利润为8.76亿元，蘑菇街调整后的净亏损约1.7亿元，同比增亏；京东及阿里Non-GAAP下的净利润则分别为31亿元、327.5亿元。此外，唯品会与蘑菇街的活跃用户数均为千万量级，而阿里与京东的这一指标早已破亿。

多位业内人士指出，当前电商行业红利消失殆尽，行业已呈“猫拼狗”的三强格局，垂直电商一方面被综合电商挤压，另一方面也面临直播带货带来的压力，生存空间日益收窄。

呆萝卜、妙生活等相继折戟，生鲜电商成“伤亡”重灾区

同样在2019年下半年，生鲜电商作为垂直电商的一个细分赛道，因多家平台突然遭遇“滑铁卢”而被外界认为再度进入洗牌期。

11月下旬，曾屡次被曝出资金紧张的生鲜电商平台“呆萝卜”终因烧钱过快而陷入资金泥潭，如今尽管其部分门店已恢复营业，但有观点认为，呆萝卜经此一事后失血过多，继续运营恐步履维艰，未来或许仍岌岌可危。

进入12月后，主打净菜配送服务的生鲜电商“我厨”被曝暂停服务，其官网及App一度无法正常打开，目前虽已恢复使用，但大量商品仍显示“已下架”。同时，“易果生鲜”则第三次列为被执行人，执行标的达1411万元；易果生鲜方面对此回应称，因所涉及的业务标的较为特殊，履约方式等商务细节安排尚未达成一致才被列为被执行人，但目前双方的商务细节谈判已初步达成共识，会尽快解决该事项。

值得一提的是，“我厨”为“易果生鲜”运营主体全资控股的平台，而后者则为不折不扣的阿里系生鲜品牌。这表明，“寒冬”之下，即便是背靠巨头也难以保证始终维持良好的运营。

除了上述身处困境的平台之外，更有多家生鲜电商平台陷入关停危机，数次引发外界对生鲜电商这一垂直赛道前景的质疑。2019年7月，一张逮捕令以“涉嫌非法吸收公众存款”的名义带走了生鲜电商平台“鲜生友请”的董事长张知豪以及吴明明等5名管理层，至此，该平台的全部门店已全部关闭。11月，另一社区生鲜电商“妙生活”也被曝关掉所有门店、抱憾离场；其官方App已无法提供服务、官方微信小程序也无法正常打开。1个月后，已获得三轮融资的“吉及鲜”出现资金问题，最终因融资失败而宣布停止运营。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，对于生鲜电商来说，有保证的供应链渠道，发力高质量资源配置，才能让消费者买到具有高性价比的商品。同时，众多生鲜电商平台在产品种类、服务体验以及配送方面的特点并不突出，并且始终处于烧钱培养市场、消费习性的阶段，这种没有形成核心竞争力的模式，无法持久延续。

结语：

与综合类电商相比，以生鲜电商为代表的垂直电商往往显得“小而美”，但也容易因品类有限而难以覆盖消费者的多方面需求。正因如此，其在与综合电商竞争的过程中并不占优势。

至于生鲜电商的未来，网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，未来随着生鲜市场的线上渗透率逐步提升，其对食品安全的把控也会愈加严格，拥有全产业链资源和全渠道资源的企业优势将愈加凸显。

同时，标准化带来的价值是生鲜产品形象的统一、品牌价值的提升，既避免了同质化竞争，又使价格得到保证、盈利能力增强，还能提升产品的溢价能力和附加价值、扩大品牌影响力，最终赢得更广阔的市场机遇。