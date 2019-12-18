微软PowerShell 7.0 RC 发布，正式版下月到来

PowerShell 7.0 发布了候选版本，正式版本预计于下个月发行。先来看看 PowerShell 7 中一些最主要的功能：

.NET Core 3.1 (LTS)

ForEach-Object -Parallel

Windows compatibility wrapper

新的错误视图（error view）和 Get-Error cmdlet

Pipeline chain operators (&& and ||)

三元运算符 (a ? b : c)

空分配和合并运算符 (?? and ??=)

跨平台 Invoke-DscResource（实验性）

Out-GridView，-ShowWindow 和其他旧版 GUI cmdlet 重返 Windows

更多详细信息将在下个月发行的正式版本中说明。

与 .NET 团队合作

7.0 预览版以来，PowerShell 与 .NET 团队的合作比以往任何时候都更加紧密，不仅可以跟踪 .NET Core 3.0 和 3.1 预览版，而且可以与 .NET 开发人员携手合作以提高 PowerShell 的性能。与过去几年迁移到 .NET 版本可能会遇到麻烦的过程相比，从 .NET Core 2.1 迁移到 3.0 相对容易，而升级到 3.1 则完全没有麻烦。PowerShell 7 将继续利用 .NET 的新功能，从而变得更好。

应 .NET 团队和社区的要求，PowerShell 团队还努力将 PowerShell 包含在 .NET SDK Docker 容器中，从而使应用程序开发人员能够为其跨平台 .NET 应用程序编写跨平台构建，测试和部署脚本。

.NET SDK Docker 容器镜像

从 .NET Core 3.0 开始，.NET 团队开始在他们的 .NET SDK Docker 镜像中包括 PowerShell Core。对于任何构建跨平台应用程序的 .NET Core 开发人员来说，这都是很棒的，不论平台是什么，或者它们是在本地运行还是在 Azure Pipelines 等 CI/CD 解决方案中运行，他们都能够使用一种脚本语言（PowerShell）编写其构建、测试和部署脚本。

.NET Core 3.1 SDK 镜像将在明年 1 月的下一个定期计划发行版中与 PowerShell 7.0 RC 一起更新，PowerShell 打算与 .NET 的支持生命周期进行同步。

.NET 全局工具

.NET 全局工具是将特殊的 NuGet 软件包作为成熟的应用程序安装的简便方法，适用于已经在计算机上安装了 .NET SDK 的用户。只需在任何操作系统上运行 dotnet 工具 install --global powershell，就可以在环境中运行 pwsh 二进制文件。使用 dotnet 工具更新--global powershell，可以轻松更新到新版本。

与 SDK 容器镜像一样，用于 7.0 RC 的全局工具也已可用。请注意，由于版本控制在 NuGet 中的工作方式，你必须使用此特定的安装命令，直到 GA 发布。