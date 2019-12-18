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英伟达推出适用于 Python 的开源视频处理框架

2019/12/18 8:28:41来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

NVIDIA推出了适用于Python的开源视频处理框架“VideoProcessingFramework”（VPF）。据悉，VPF 是一组开源的C ++库和Python绑定，可与其封闭源代码Codec SDK进行交互。该框架的功能是简化从Python开发GPU加速视频编码/解码的过程。

VPF利用NVIDIA Video Codec SDK来提高灵活性和性能，并为开发人员提供Python固有的易用性。

实际上，尽管Python不是性能最高的语言，但它却是一种易于使用的语言。并且在NVIDIA决定发布此视频处理框架之后，相当于在现有Video Codec SDK C ++堆栈周围的Python wrapper，都将用于在Kepler及更高版本上基于GPU的视频编码/解码。

因此，在利用基于GPU的高性能视频加速的同时，用户最终获得了易于阅读/编写的代码。

该代码在GitHub上可作为 NVIDIA的VideoProcessingFramework获得。

此外，在介绍VPF 的博客内容中，开发人员还提供了一个简短的Python代码示例，该示例使用PyNvCodec模块显示Python中的视频转码。

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关键词：英伟达

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