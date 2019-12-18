Ubuntu 想在 Windows 的 WSL 中做到领先

Canonical正在将更多资源投入Linux桌面，其中包括在 Windows上更好地体验Ubuntu。

这需要通过WSL（Windows Subsystem for Linux）来实现，此前Canonical已经发布了 Ubuntu-WSL，它提供了更好的Ubuntu集成，并且它也是Windows 10上WSL第一个支持的Linux发行版。在Ubuntu之后，包括Debian、Fedora、Kali与openSUSE等发行版陆续上架WSL，现在Ubuntu想在这一领域做到领先地位。

近期Canonical CEO 兼创始人Mark Shuttleworth表示当前对Ubuntu Linux桌面的需求比以往任何时候都多，他说：“我们从未将台式机带入消费者领域，我们仍然很乐意为开发人员和系统管理员提供一个平台。”

在 Ubuntu桌面软件工程师的招聘公告中，Canonical表示其正在寻找可以将Ubuntu领导到 WSL领先地位的人，“我们认为WSL是Windows用户在台式机上体验Ubuntu，简化其开发流程并允许在Windows上进行本地开发和测试然后再部署到云中的Ubuntu之前的一种绝佳方式。”

自从今年微软在Windows 10中将WSL 重构为基于Linux内核的 WSL 2 以来，得到了业界的热烈欢呼，新版本WSL可以在Windows上直接运行ELF64 Linux二进制文件，不再对系统调用进行翻译，提高了性能，也真正具备了完整的系统调用兼容性，使得其可以扩展支持到更加广泛的应用范围。也是在这之后才有了前边提到的各种各样的Linux发行版进入WSL。

不过普遍印象中WSL与桌面不太相关，但是目前Ubuntu-WSL中已经引入了一个应用程序集wslu，可以很容易在 Windows 10桌面创建Linux程序的快捷方式、屏幕截图工具、访问Windows环境变量的工具、将Windows默认网络浏览器绑定为WSL网络浏览器的工具以及其它集成增强功能。

wslu独立于Canonical/Ubuntu开发，并在WSL上与众多Linux发行版一起工作，目前 Canonical默认在 WSL上的Ubuntu中提供。

Windows拥抱Linux，现在看来似乎Linux也更加积极拥抱Windows。