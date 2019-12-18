谷歌又一名员工遭解雇，称其违反公司安全政策

北京时间12月18日早间消息，又有一位谷歌员工自称因为合法主张劳动者的权益，而遭到该公司解雇。

21岁的凯瑟琳·斯皮尔斯（Kathryn Spiers）说，她制作了一份通知，在同事访问IRI Consultants网站时告诉他们有权参加劳动组织。IRI Consultants为雇主提供咨询，告诉他们如何与工会斗争。

据悉，谷歌已经聘请了IRI，斯皮尔斯的在通知中说：“谷歌员工有权参加受保护的一致行动。”其中的一个链接还指向了谷歌同意发布的员工权利和保护清单。斯皮尔斯说，当员工访问谷歌的“社区准则政策”时，也会出现这条通知。

她说，谷歌在没有任何警告的情况下暂停了斯皮尔斯的工作，还对其“讯问”，然后以违反公司安全政策为由解雇了她。

斯皮尔斯说：“谷歌以一种极端、非法和歧视性的方式采取过度反应。”斯皮尔斯希望能够恢复为公司雇员。“我写的通知对我们的用户或其他员工没有负面影响，而谷歌会尽最大努力证明我的解雇理由，这种方式可以使员工彼此抵触，但他们不能永远隐藏在这种虚假的逻辑背后。”

谷歌代表没有立即就此事发表评论。

这家全球最大的互联网搜索提供商历来秉承开放态度，鼓励员工讨论公司政策，并在看到自己关心的事情时大声疾呼。但是，近年来发生的一系列内部抗议引发了首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）的镇压。

谷歌最近解雇了另外四名工人，称他们违反了访问同事文档和日历的规则。这些员工还对谷歌给出的原因提出了异议，并表示他们是因提倡职场维权而被解雇。

斯皮尔斯说，她从小就想在谷歌工作。她将互联网巨头视为可以对数百万人产生积极影响的地方。她提早离开高中，在科技创业公司工作，然后大约两年前以19岁的年龄加入谷歌。斯皮尔斯到达后立即参加了各种员工活动，签署请愿书并抗议该公司对待YouTube上对LGBTQ创作者的骚扰采取的措施。

斯皮尔斯在平台安全团队中工作，工作重点是公司内部的Chrome浏览器的使用。斯皮尔斯说，内部使用通知是她工作的一部分，以类似的方式使用弹出式窗口对于谷歌来说也并非罕见。斯皮尔斯说，当2018年有2万名工人走出办公室抗议该公司处理性骚扰指控时，该公司许多计算机屏幕背景上的一只企鹅图标就被更改为显示这只企鹅持有抗议标志的图标。

“谷歌以往从未对此类通知做出过积极反应。”她补充说，“这一直是其文化的著名组成部分。”