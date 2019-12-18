普京“电脑秘密”曝光，仍在使用Windows XP系统

IT之家12月18日消息 据《卫报》报道，克里姆林宫新闻服务部发布的照片无意中显示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）使用的计算机运行的仍然是Windows XP系统，而这个系统早已停止支持。

照片显示普京在克里姆林宫办公室和莫斯科外的新奥加里诺沃住宅中使用Windows XP系统。俄罗斯新闻网站Open Media报道，俄罗斯互联网保护协会（Internet Protection Society）负责人证实，照片显示两台计算机上均运行Windows XP。

微软早已于2014年停止更新该操作系统，使其更容易受到黑客攻击。这并非耸人听闻，2017年，有勒索软件攻击了20,000多台计算机，其中包括使用Windows XP系统的英国国家卫生局（National Health Service），这使得医院不得不关闭，甚至取消了手术。

俄罗斯国防部出口管制文件显示，Windows XP获得了俄罗斯技术和出口管制局的认证，是俄罗斯政府机构使用的最后一款微软操作系统，Windows 10只被批准用于不包含国家机密的电脑。

12月2日，普京签署一项法律，规定禁止销售没有预装俄政府规定软件的智能手机、计算机等。普京当天还签署一项法律，规定网站运营商必须将俄罗斯用户数据储存在俄罗斯境内的数据处理器上，违反这项规定、拒绝本地化的法人或个人将面临罚款，该法律将从2020年7月1日起生效。