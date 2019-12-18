Twitter CEO与扎克伯格“断交”：跟一顿羊肉有关？

北京时间12月18日消息，事实证明，科技大佬可能像我们普罗大众一样小心眼。

当地时间星期二，Twitter CEO杰克·多尔西（Jack Dorsey）“费尽心机”地取消对脸书CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)关注，而且只怕外界不知道。

Mashable刊文称，多尔西首先关注了Twitter账户@BigTechAlert。@BigTechAlert关注科技巨头CEO和其他高管在Twitter上的一举一动。

@BigTechAlert随即提醒粉丝，多尔西关注了该账户。

@BigTechAlert“广播”的多尔西取消关注扎克伯格消息

不过，吸引用户眼球的并非是这条提醒信息。关注@BigTechAlert 1分钟后，多尔西在Twitter上取消关注扎克伯格，@BigTechAlert遂向其粉丝“广播”了多尔西的这一举动。

在回应Mashable的询问时，一名Twitter发言人只回复了一个山羊表情符号🐐。

这可能与多尔西在1月份披露的一个信息有关。多尔西当时披露，在扎克伯格家中的一次晚餐中，主人用山羊肉招待他，而且山羊是由扎克伯格亲自屠宰的。

多尔西称，扎克伯格在位于帕洛阿尔托的家中饲养着少量山羊。

多尔西和扎克伯格今年曾不止一次公开叫板

最近，多尔西公开批评了扎克伯格对政治性广告的态度。

脸书一直以言论自由为借口拒绝对其平台上的政治性广告进行核实，在美国社会引起广泛争议。

脸书一直因没有采取足够措施，遏制国外用户在其平台上发布虚假信息而受到批评。

作为对脸书政策的回应，Twitter采取了完全不同的策略：全面叫停政治性广告。

虽然多尔西和扎克伯格最近的纠纷似乎与哲学无关，更可能是他们的小心眼在作祟，也表明他们之间日趋严重的分歧。