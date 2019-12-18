俄罗斯互联网公司Rambler将放弃对NGINX的刑事诉讼

在遭到开源与俄罗斯技术社区的强烈反对之后，俄罗斯互联网公司Rambler表示将放弃对NGINX公司的刑事诉讼。

Image: NGINX, ZDNet

Rambler发言人在接受ZDNet采访时表示其将转而以民事诉讼的方式继续要求nginx的源码所有权。该决定于周一在Rambler董事会会议上作出。

上周俄罗斯警方突击搜查了NGINX公司在莫斯科的办事处，并带走了NGINX公司联合创始人Igor Sysoev与Maxim Konovalov，lgor Sysoev同时也是nginx服务器项目的创建者。两位创始人于同一天被释放，但他们的智能手机已被俄罗斯警方扣押。

此前Rambler集团对NGINX公司提起版权侵犯诉讼，声称其拥有nginx Web服务器代码的完全所有权。Rambler表示 Igor Sysoev在担任公司的系统管理员时开发了nginx，因此他们是该项目的合法所有者。Sysoev此前也表明其在rambler.ru工作期间创建了nginx。

以这样的刑事方式处理版权问题，这在开源项目版权纠纷中都从未见过，该事件引发业界强烈反弹。俄罗斯科技界的大部分人士对Rambler的做法提出抗议，各大媒体也纷纷发声。

有不少人则指出，Rambler是在F5 Networks以 6.7亿美元收购NGINX之后提出这样的侵犯版权诉讼，而这笔金额大于Rambler的全部价值。

其实自从nginx项目首次发布以来，在过去的15年中，Rambler从来没有表达过对其源码强加所有权要求，而且，NGINX和Rambler都经历了自己的收购流程，在此过程中，从未提出或声称 nginx的所有权问题。所以人们不免认为Rambler突然这么做，并且以异常的刑事方式处理，目的就是钱。甚至NGINX联合创始人 Maxim Konovalov 在上周被释放后直言整件事是一种恐吓行动，他表示：“从F5 Networks的收购中获得的巨额资金是显而易见的，然后我们可以看到他们分一杯羹的渴望……这是典型的敲诈，就这么简单。”

最终这些负面新闻报道迫使Rambler改变了做法，首先，其投票否决了Lynwood Investments，该公司代表其调查了潜在的NGINX侵权问题；其次，Rambler还承诺与执法部门联系，并撤回了此前提起的刑事诉讼。不过Rambler还表示将继续调查NGINX潜在的侵权行为，但不再是以刑事诉讼的方式，而是通过民事法院。