莫博士：库克领导下苹果走过辉煌十年，但无产品与iPhone媲美

北京时间12月18日，在乔布斯的领导下，苹果走向辉煌，乔布斯离开之后如何继续发展？当最重要的产品渐渐走向衰落时，应该如何应对？这是过去10年苹果面临的两大挑战。在库克的领导下，苹果找到一些答案，单看财务表现，苹果做得不错，但是苹果也犯了不少错，业务有了很大变化。

知名科技媒体人莫博士（Walt Mossberg）最近在专栏文章中指出，库克领导苹果走过辉煌的10年，在这里10年里苹果取得很多成功，但没有一件产品可以与iPhone媲美。

全文内容如下：

在过去10年里，苹果增长迅猛。2019年财年苹果的营收是2009年的6倍。苹果新总部比五角大楼还要大。苹果旗下有5大业务，每项业务单独拎出来变成独立企业，都可以跻身《财富》500强。

那么产品呢？文化呢？

大约2010年时，掌管苹果的还是乔布斯（但他的健康越来越糟糕）。2010年1月，乔布斯推出iPad，从1998年开始，乔布斯推出一系列重大硬件产品，iPad是他的最后一款重磅产品。iPad上市之后销量冲上云霄。

1年之后乔布斯请了病假。2011年8月24日，乔布斯辞去CEO职位，6个月之后离开人世，将苹果留给库克打理。库克是乔布斯亲手挑选的接班人。

库克深知苹果的里里外外，但他不是产品高手，乔布斯与苹果设计天才艾维关系良好，库克却没有这样的一层关系。所以库克将许多硬件、软件决定权交给艾维。

库克领导的苹果要拿出漂亮的高价创新产品，这样才能让苹果维持增长，保持高利润，让拥有忠诚用户的生态系统不断扩张，这是一种压力。当时有很多人猜测，苹果将会“重新发明”电视，电视体验很糟糕，但要创新并不容易，乔布斯曾经告诉传记作者沃尔特·艾萨克森（Walter Isaacson），说他已经破解难题。在将近一年的时间里，库克不断暗示苹果将会在电视上有一番作为，可惜，在计划还没有明确之前库克便撤退了。

回看过去10年苹果最值得记住的产品，首先想起的还是乔布斯时代的产品，比如2010年推出的MacBook Air和iPhone 4。

在库克的领导下下，苹果第一款真正有分量的新产品应该是Apple Watch，2015年推出。但是直到2017年推出第三代Apple Watch，苹果才找到正确的硬件、软件、功能，从本质上讲相当于重启。

除此之外还有另一款产品也比较重要，它就是AirPods，2016年推出，现在很流行。

到底苹果卖了多少手表和AirPods，它没有公布具体数字，不过大家都认为在各自领域它们都是统治者；那些争相模仿的对手很羡慕。

The Verge曾经评先出“十年百大产品”，上述两款产品进入前10位。实际上，苹果不只拿下第1位，而且有4款产品进入前10强，也是唯一一家有多款产品进入前10强的公司。

尽管如此，这些硬件没有一款像乔布斯的得意之作那样成功。即使是iPad，虽然销量相比高峰时已经下降很多，但在2019财年，iPad创造的营收仍然和整个“穿戴、家庭、附件”业务一样多，该业务包括Apple Watch和AirPods。

这不完全是库克的错。整个行业都进入低迷时期，在这10年里，没有哪家公司创造出像iPhone一样成功的消费产品。最成功的可能是亚马逊Echo智能音箱、Alexa语音助手，但从销售额、影响力看，它们根本无法相提并论，至少目前还做不到。

多年来，Macintosh被苹果折腾得奄奄一息，这点库克倒是应该承担部分责任。在长达5年的时间里，苹果一直忽视MacBook Air。Mac Pro瞄准专业音频、图形、视频制作者，最开始也被忽视，2013年重新重视起来，但在新品中苹果还是犯了错，将形式放在功能之上，惹怒了粉丝。

有些内部人士认为，库克赋予艾维设计团队太多的权力，在乔布斯时代，设计师和工程师可以取得平衡，到了库克手中平衡被打破，至少在年初艾维离开之前存在这样的问题。

在库克的领导下，苹果形成“设计至上”文化，当库克推出MacBook Pro时，我们看到这种文化再次作恶，新笔记本很薄，键盘丑陋，配备USB-C接口，如果想好好使用，需要搭配丑陋的适配器。最终苹果还是醒悟了，最近又推出一款新MacBook Pro，键盘改进，另外苹果还推出一款不错的Mac Pro。但在苹果产品中适配器仍然是重要组成部分。

在这10年里，有一件事是库克做得比较好的：他继续培育iPhone。在这段时间内，全球智能手机销量先是停止增长，然后下滑。最大的调整出现在2014年，就在手机销量下滑之前，苹果推出两款iPhone 6机型，这两款手机装备大屏幕，其实在此之前大屏已经在Android手机上流行。iPhone 6推出之后销量飞速上升，自此之后，每年都有大屏iPhone可以选择。

尽管做了努力，iPhone销量还是下降了，怎么办？苹果决定抬高价格，以后不再披露销量数据，只告诉大家营收是多少。

传闻说苹果正在开发AR眼镜和自动驾驶汽车，但库克的最大的尝试在于创造营收的服务，而不是设备。苹果已经推出许多服务，比如苹果音乐、Apple Pay、Apple News Plus、信用卡、Arcade，最近还推出流媒体服务Apple TV Plus。苹果进入的领域是乔布斯时代想都想不到的，现在有人认为它们是支撑苹果生态系统的关键，但大多业务都还是赌博。

苹果高度重视隐私，希望能与那些遭受批评的科技公司（比如Facebook、谷歌）区别开来。乔布斯是隐私鹰派人物，到了库克手下，不论是政策还是措辞，隐私的地位都有提升，库克甚至说隐私是“人权”。2016年，FBI要求苹果打开恐怖袭击案嫌犯的手机，苹果断然拒绝，后来双方对簿公堂，库克还出了庭。

多年来，苹果一直是最重要的消费科技硬件公司，也是整个行业和社会的主要力量。现在的苹果很大很富有，但它能成为大家都喜欢的音乐提供商、电视网络、新闻服务提供商吗？现在还不清楚。它能再推出一款改变世界的新设备吗？也还不清楚。