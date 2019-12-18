12月18日上午消息，天眼查数据显示，12月17日，中兴通讯股份有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，执行标的241829。此前，中兴通讯曾42次被列为被执行人，最高一次的执行标的高达三千多万。

中兴通讯股份有限公司是中兴通讯的运营主体，为A股上市公司，公司成立于1997年11月，注册资本约42亿人民币，公司法定代表人为董事长李自学，公司经营范围包括生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备等。在公司的十大股东信息中，最大股东为中兴新通讯有限公司，持股比例27.19%，中兴创始人侯为贵为后者的疑似实际控制人；香港中央结算代理人有限公司持股17.85%，为第二大股东；由国务院全资持股的中央汇金资产管理有限责任公司持股1.24%，为第三大股东。

据TechWeb报道，10月28日，中兴通讯发布2019年第三季度报告及2019年年度业绩预告，2019年1-9月，中兴通讯实现营业收入642.4亿元人民币，同比增长9.3%；归属于上市公司普通股股东的净利润41.3亿元人民币，同比增长156.9%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润7.1亿元人民币，同比增长131.4%；基本每股收益为人民币0.98元。