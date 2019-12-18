RedmiBook 14 锐龙版热卖中，3299元实力演绎性价比

两年前，小米作为笔记本行业的搅局者推出了初代小米笔记本，其现代化的设计和5000元档的售价可谓是当时轻薄本领域的一股清流，也加速了这类笔记本的降价。现在，RedmiBook系列也全面上市，主打性价比，不久前推出的RedmiBook 14更是借助AMD锐龙处理器，将价格控制在3000出头，这在几年前是不可想象的。

锐龙7 3700U，岂止够用

随着AMD锐龙桌面处理器的强势崛起，锐龙移动处理器也在不断地完善，并越来越受到笔记本厂商和消费者的欢迎。锐龙7 3700U已是去年锐龙7 2700U的更新款，在架构和工艺上都进行了升级，不变的还是超高的性价比。

参数方面，AMD锐龙7 3700U为4核心8线程，主频2.3GHz，Boost频率可达4GHz，TDP为15W，支持双通道内存。作为一款APU，锐龙7 3700U还搭载了强力的Vega 10显卡，搭载10组计算核心，共计640个流处理，GPU核心频率也达到了1400MHz，丝毫不亚于入门级的独立显卡。

为了让Vega 10显卡充分发挥实力，RedmiBook 14锐龙版最高搭载了16GB双通道内存，频率为DDR4 2400。储存方面，RedmiBook 14锐龙版则是配备了一块512GB的大容量SSD，对于一般的用户来说完全够用。

很多关注这类高性价比笔记本的用户都会有一个疑问，那就是性能够用吗？答案是肯定的，四核的配置，再加上Vega 10显卡应对日常应用更是不在话下，另外运行《英雄联盟》这类的竞技类网游也是游刃有余。

全金属机身+超窄边框，该有的都有

性价比产品会有好的设计吗？

会有，但往往是删繁就简，保留最根本的核心设计。现在，市面上不乏高端的万元轻薄本，设计往往是争奇斗艳，甚至有些华而不实，而RedmiBook 14锐龙版作为一款3000元价位的笔记本则是保留了全金属机身+超窄边框这两个关键特性。

RedmiBook 14有经典银和星砂灰两款配色，全金属机身，重量只有1.5千克，厚度只有17.95mm。屏幕尺寸为14英寸，1920×1080p全高清分辨率，采用了当前流行的窄边框设计，边框宽度只有5.75mm，达到了81.25%的屏占比。

RedmiBook 14还采用了19mm大键距全尺寸键盘，1.3mm的键程设计，打字也会更加舒适。

音响方面，RedmiBook 14搭载了专业级的DTS音效，可呈现出三维立体声场，无论是听音乐还是看电影，都会有更加沉浸的体验。

接口方面，RedmiBook 14在保证轻薄的同时也尽量放置了更多的接口。左侧是电源接口、HDMI接口和两个USB 3.0接口，右侧是一个3.5mm耳麦接口，和一个USB 2.0接口，可接入鼠标等外设。

性价比，永远不过时的“特性”

随着笔记本行业竞争越来越激烈，各家厂商都在推陈出新，并绞尽脑汁地推出新设计和新功能来吸引用户，总的来看对于消费者是十分有利的，但对于国内最广大的笔记本消费群体来说，再花里胡哨的新特性，也不如“性价比”来的实在。

在AMD锐龙移动处理器的加持下，高性价比的笔记本越来越多，这也会让更多的人用更少的钱享受到轻薄本带来的高效生产效率和高清影音体验，而AMD锐龙移动处理器也将会成为高性能和高性价比的代名词。

RedmiBook 14锐龙版现正在热卖中，锐龙5 3500U+8G内存+512G SSD售价为3299元，点此购买：

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