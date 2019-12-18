特斯拉Model 3车门再被冻住，你得这么整

昨天夜里，一场大雪降落北京，给严寒的冬日增加了几分乐趣。

北方的冬季，即便不下雪气温也都在零度以下，一般的燃油车这个季节都得小心翼翼的保养，更别说相对更「娇气」的电动汽车了。比如特斯拉Model 3无边框的窗户设计的确看起来很酷，但一到下雪天就就可能「歇菜」。

冬季对于北方的电动车用户而言是想逃又逃不开的阶段| MREA

去年冬天就有很多车主抱怨出现了车门冻住打不开的情况。特别是在像加拿大魁北克以及美国东北部地区的用户，零下二十几度的气温并不是什么稀罕事。Electrek记者Fred Lambert亲身体验后发现，自己那辆Model 3的门把手冻了个严实，根本摁不动。即便最后勉强弹出，但因为要打开车门，玻璃会稍稍滑下一部分才行，但因为橡胶封条中有冰碴子，所以折腾半天还是打不开。

最后Lambert打开了车辆预热的功能，让座舱内的温度升至22℃之后才顺利进入。虽然这个方法对这种恼人的结冰问题有效果，但它也不是100%管用，或者其实很费时间。

似乎是收到了太多用户的「投诉」，近日特斯拉宣布开始为用户提供有偿的「车窗防冻处理服务」（anti-ice window treatment），但需要你亲自前往线下服务中心。目前特斯拉官网给出的「冬季驾驶贴士」页面中有详细的介绍。

按照官方说明来看，这项服务首先是有偿的，特斯拉会在用户的车窗上增加一种防冻涂层，需要车主自行通过特斯拉的移动APP进行服务预约。有消费者联系特斯拉后被告知，这项服务收费150美金，将很快在各个服务中心上线。

Lambert表示自己之前也经历过很多次这种窘境，而且如果不小心的话，很可能会将车窗内饰弄坏。只不过喜欢DIY的他就在亚马逊上购买了橡胶封条保护剂，涂上后也能起到防结冰的作用，据说效果不错。

这个解决方案肯定要比官方的便宜得多，但Lambert表示没办法将两者进行对比。所以对于电动汽车用户来说，那些酷炫的「隐藏式门把手」「自动充电口」如果出现了因严寒结冰导致打不开的情况，还是值得提前做一些准备，处理一下的。毕竟不是每一辆车都有像保时捷纯电动汽车Taycan一样的「破冰功能」。

亚马逊上可以买到这款橡胶封条保护剂| Amazon

之前Electrek还专门为Model 3用户写了一篇冬季使用指南，也许会对所有电动汽车都适用，TopMove将其中重要的贴士整理如下：

一、Model 3的冬季专用轮胎

为Model 3选择冬季专用胎，唯一的标准就是要平衡好抓地力和滚动阻力。而无论怎么选，冬天电动汽车的效率总是不可避免会变差，这对那些续航短的车型而言更是一场噩梦。

Electrek推荐Model 3车主购买米其林的X-Ice Xi3 Winter Radial Tire。它受到的滚动阻力很小，但却能够提供足够的抓地力保证在雪地中行驶不会失控。这款轮胎针对18英寸轮毂的车型提供235/45R18两种产品，19英寸轮毂的车型同样有对应的产品销售。

米其林X-Ice Xi3 Winter Radial Tire | Electrek

其实特斯拉官方也有相应的冬季套装可以购买，但价格相对要高很多，而且必须要搭配固定的轮毂套装。Electrek推荐用户在亚马逊购买，到货后可以找第三方服务商进行安装。

二、Model 3的车门/车窗防护

之前Lambert提到了这款它正在使用的橡胶封条保护剂，涂上之后它能够增加橡胶封条的柔韧性，使其不易结冰和玻璃粘连。他在所有Model 3的封条上都涂上了这种保护剂，不过涂之前要先将胶条清洁干净，之后再仔细涂抹即可。

在车窗橡胶封条上涂上这种保护剂能有效预防结冰| Electrek

Lambert表示使用这款保护剂之后再没有出现车门被冻住打不开的情况，但他也在频繁使用特斯拉的预加热功能。

三、Model 3预加热和电池预处理

特斯拉的移动APP在冬天可是不可或缺的朋友。你可以通过这个APP提前加热座舱，为风挡除霜等等。当然，这些操作都是需要额外耗电的，所以用起来要小心，特别是在没连上充电桩的时候。

Fred Lambert给出的建议是，你可以根据当时的温度来选择预热的时间，一般5~15分钟就够了。假设遇到之前那种车门被冻住打不开的情况，你可能要花更长的时间。

特斯拉座舱预热功能| Electrek

除了可以提前加热座舱，特斯拉还发布了电池预热的功能。当车辆连上充电桩之后，假设气温临近冰点，出发前的一个小时你可以打开这项功能，以便获得更好的驾驶体验和充电性能。只不过这个功能开启条件是气温要在0℃以下，且并不是很准。假设你看到手机APP上显示电池容量的区域出现了一个蓝色的进度条，同时绿色部分还有个雪花的标志，那就是系统提醒你可以开启电池预加热功能了。这个功能很棒，它也应该成为一个电动汽车的标配功能。

特斯拉在室外温度到达冰点后会建议用户开启电池预热功能| Electrek

写在最后

不论是Model 3还是特斯拉的其他车型，甚至说所有的电动汽车，冬天续航表现都不会太好。除了开空调费电外，因为温度低以及使用冬季轮胎的缘故，车辆的电能效率都是会下降不少。

根据路况的不同，可能会出现20%~40%续航的亏空，假设你愿意降低平均车速或者调低车内温度，这对控制里程流失会有帮助。如果室外的气温很低，比如零下15℃或者更低，即便是使用超充效果都不会太理想。因为在达到最大充电功率前，电池也需要先通过加热让自身温度升高才行。

所以，要想冬季开着特斯拉，甚至是其它纯电动汽车出行依然是个理想的选择，但你首先要降低自己的预期，提前做好准备。当然，我们也期待纯电动汽车厂商能够推出更多的「冬季软件功能」，通过「一键OTA更新」，为这个冬天带来更多「暖科技」。

你有哪些对「冬季软件功能」的期待和经验？欢迎留言讨论！