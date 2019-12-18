登上太空的陪聊机器人！能悬浮有同理心还能微笑

近日，国际空间站（ISS）的宇航员们喜提一个名叫Simon的好帮手。

Simon并非实习生也不是新成员，而是一个以屏幕为脸，两个前置摄像头作眼睛的球形计算机——一个悬浮机器人。

其实Simon的官方名称为CIMON2（第二代宇航员移动交互系统），由IBM的Watson团队，空中客车公司和德国航空航天中心联合开发。

上太空的微笑机器人Simon

Simon由SpaceX公司的Dragon号太空舱运载，于周日在卡纳维拉尔角发射升空送往国际空间站。去年，第一代CIMON已被送往国际空间站——这个机器人标志着世界上第一个在空间站上的人工智能系统。

据IBM公司介绍，CIMON2相比于上一代改进了AI算法，使得CIMON2更具情感智能性——Simon可以了解宇航员的情绪是开心、难过还是生气等等；它还能够帮助管理小组情绪，防止组员间的冲突摩擦升级。

欧洲航天局录制了的演示视频中，展示了机器人在空间站自由飞行和播放音乐的能力。它的“智能脸”能够识别宇航员，与他进行眼神交流和对话。机器人还帮助提供指令，并帮助拍摄视频和图像。

CIMON2在球形外壳上配备了五个额外的摄像头，用于追踪其方向。它还配备了九个声音传感器用于探测来自各个方向的语音指令和查询命令。并且，具备由12个内部转子构成的系统，使得它可以向任何方向旋转以保持眼神交流。

考虑到Simon在太空飞行过程中信息记录的隐私性，在新的CIMON设置了一个内置的开关，可以使来自所有摄像机和麦克风的数据流从国际空间站中断，即航员在任何时候都可以控制CIMON确保合适的信息公开。

IBM公司的Matthias Biniok表示，项目的总体目标是将机器人从一个科学助理转变成一个有同理心的同伴。据Biniok介绍，CIMON2主要是以客观局外人的身份存在，航员可以在孤独时向它倾诉，它也可以有效帮助团队重新建立合作关系。

该悬浮机器人还可以在简单的任务中提供帮助，例如在实验过程中进行图片、音频或视频采样。另外CIMON2也会提供知识问答功能，在宇航员忘记某些重要知识又没有手机进行搜索的情况下提供帮助。

CIMON2的创造灵感来自于系列漫画《太空突击队》，该漫画讲述了关于太空旅行的故事，首次出版于上世纪四十年代，后被改编为日本动漫。其中，未来船长的助手之一就是一个与头部形状类似的悬浮机器人，名为Simon教授。

国际空间站ISS

计划在未来三年，CIMON2都将在国际空间站进行服务。

国际空间站(ISS)是一个科学技术实验室，耗资1000亿美元(800亿英镑)，在地球上空250公里处旋转。ISS是五个太空机构之间的联合项目：美国国家航空航天局(NASA)、俄罗斯宇航局(Roscosmos)、日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)、欧洲航天局(ESA)和加拿大CSA。国际空间站的所有权和使用权是由政府间条约和协定确定的。自2000年11月以来，它一直由各国宇航员们轮班操作。

在国际空间站上进行研究通常需要一个或多个低地球轨道上的不寻常条件，如低重力或低氧。ISS的研究领域包括人类学科、太空医学、生命科学、自然科学、天文学和气象学。

美国国家航空航天局(Nasa)每年在空间站项目上花费约30亿美元(24亿英镑)，这一资金水平得到了特朗普政府和国会的支持。

美国众议院一个负责监督NASA的委员会已经开始调查该项目是否应该延长到2024年之后。或者，这笔钱可以用来加速计划中的人类到月球和火星的太空计划。

而未来在前往月球或火星的旅途中，宇航员将能够依靠基于人工智能的援助服务，而无需与地球保持永久的数据连接。