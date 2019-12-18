分析师：特斯拉里诺超级工厂去年供应35GWh电池

12月18日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉2014年开始在内华达州里诺郊外建设用于生产电池的超级工厂，分析师日前透露，这一尚未建成的超级工厂，在去年供应了35 GWh的动力电池。

特斯拉里诺超级工厂去年供应35 GWh动力电池，源自瑞士信贷分析师丹·利维（Dan Levy）的报告，他的团队在上周参观了这一工厂，在本周发布了相关的报告。

在报告中，丹·利维写到，特斯拉去年共消耗了44 GWh的动力电池，其中35 GWh来自内华达州的超级工厂，另外9 GWh则是来自电池合作伙伴松下。

此外，丹·利维在报告中还提到，特斯拉这一已投入运营的超级工厂，目前仍只建成了三分之一，目前运行较去年也更平稳，但还有提升的空间。

从特斯拉官网所公布的信息来看，里诺的超级工厂是专为生产电动汽车所需要的电池而建，目前已开始生产Model 3的动力系统和电池，也已开始生产储能墙等能源存储产品。

特斯拉在官网上也披露，这一工厂目前仅建成了约30%，目前已建设的工厂占地超过190万平方英尺（约17.65万平方米），内部多层的可用空间则接近530万平方英尺（约49万平方米），全部建成之后预计会成为全球最大的建筑，并且将全部使用清洁能源。