信用消费“盯上”老爸老妈，他们的退休金还够“剁手”吗？

“最近家里的长辈也开始在网购时使用信用支付了，说实话还是挺担心的。”在广州某外贸公司工作的吴圆，说起远在四川的老妈最近总是打电话询问如何开通花呗、白条时，眼神中充满了忧虑。

半年前她才教会老妈用手机网购，如今却担心在开通这些信用支付功能之后，老妈管不住自己的手，“毕竟连我都戒不掉网购的瘾，双十一还用了三千元的花呗。老人对这个更没有意识了。”

年轻人在网购中使用平台提供的花呗、白条等信用消费支付方式，已经是司空见惯了。那么，当各种各样的信用消费走进中老年群体，尤其是下沉市场的他们，会不会让子女们都像吴圆这样“心惊肉跳”？

购物满减优惠诱惑力大，中老年群体钻研信用支付

如今，信用消费已经成为网购用户首选的支付方式，而市场红利也在逐渐消退。相关数据显示，中国近1.7亿90后中，超过4500万人开通了花呗，平均每四个90后，就有1人用花呗进行信用支付。花呗的贷款余额在2017年上半年就已经达到992亿元。

而根据“京东世纪贸易”发布的数据显示，京东白条91.94%的债务人年龄在40岁以内，从笔数和本金余额来看，30岁以下的债务人占比超过半数。截至2019年6月末，京东白条应收账款余额达到了411.32亿元。

从这些数据中，可以看到年轻消费群体一直是主流，中老年群体仍是一座待开发的金矿。

“之前我办信用卡，用信用支付网购，我妈都是很反对的。”

吴圆告诉懂懂笔记，老妈一直认为消费应该量力而行，任何鼓励消费的信用支付方式，都不应该被提倡。因此，但是最近妈妈却经常在电话中询问，如何开通电商平台上的信用支付功能。她再三询问原因，才得知妈妈是为了购物时能享受信用支付的满减优惠，“而且说是身边的朋友告诉她的，大家都在用。”

当吴圆引用妈妈当初说过的“网购要量力而行”时，老妈却有些生气了。执拗地表示身边同龄的朋友、工友，都在使用这种信用支付，自己不能落伍太多，“还告诉我首次使用某个信用支付的话，买食用油能便宜一百。”

“和年轻人抵挡不住心仪的化妆品、潮品打折优惠一样，退休的中老年人也抵挡不住粮油、鸡蛋、日用品的小恩小惠，能省的尽量省，所以对这些分期支付就着了魔了。”由于无法说服妈妈，吴圆只好教会她开通了一款应用。

本以为事情告一段落，但让吴圆意想不到的是，老妈介绍了不少平日在一起跳广场舞的“舞友”，也经常向其请教如何开通信用支付，“估计很多子女都不支持（爸妈）开通信用支付，怕被骗和乱花钱吧。”

在家庭主妇的圈子里，任何优惠的信息都会一传十、十传百。为了网购满减优惠或者信用支付的一点儿折扣，中老年人可以扎堆研究如何薅取平台的“羊毛”。包括热衷于传播助力链，甚至借用他人账号注册开通信用支付，赚取更多的优惠。

“这可比双十一网购的年轻人还疯狂，我都没有耐心去计算优惠的力度了。”吴圆担心妈妈开通了信用支付之后超额消费，或是被直销机构哄骗，通过信用支付方式购买那些夸张的保健品。“真的操碎了心，我要经常告诉她哪些东西不值得用信用消费去买，和她当初念叨我刷信用卡购物时的状况简直一模一样。”

信用支付，让不少的年轻消费者超额超前消费，花明天的钱享受当下的生活。然而，如今信用消费的舌头，已经开始从化妆品、潮品往日用品、粮油商品倾斜，目标就是吸引更多的中老年消费群体。

这些玩法的背后，究竟是什么目的？

信用支付增量见顶，中老年群体成金矿

今年双十一前夕，花呗宣布取消账号限制，新增支持多账户开通花呗的功能。这意味着在完成实名认证的基础上，一张身份证信息最多可以开通三个花呗，此举被部分媒体称为“变相刺激”双十一的消费。

此外，根据京东金融数据显示，双十一当天京东白条交易额仅用十秒便成功破亿（元）。电商巨头们漂亮的成绩单，也可以说是通过信用支付方式支撑起来的。

“从未使用过花呗、白条等信用支付的80后、90后，绝对属于少数派。”在深圳某数据机构从事消费行为研究的蒋毅磊告诉懂懂笔记，根据研究显示，在日常消费过程中（含网购、线下移动支付）使用过信用支付的80后、90后用户占比将近80%。其中，每月使用信用支付频次超过五次的用户占比42%。

更有一部分年轻用户强调，除非商家不支持信用支付，不然都会优先用信用支付，每月账期之后再进行还款。

“对于部分年轻用户而言，信用支付并非是应急，而是一种支付的习惯了。”蒋毅磊分析，部分用户即便卡里有钱也习惯使用信用支付，“只要及时还款，又不收利息费用，还让人有一种占便宜的优越感。”

然而，那些坚决不使用信用支付的年轻用户态度也很笃定。有超过20%的年轻消费者表示习惯于购物使用信用卡消费，且无论电商平台推出何种优惠政策，都不会去开通线上信用消费应用。

“有的是害怕自己管不住消费购物的欲望，有的是真的不喜欢超前消费。”因此，无论电商平台如何刺激用户用信用支付，都难以“征服”这部分消费者，“2018年调研（不使用信用支付的）用户有23%，今年年中的数字还有21%左右。”

蒋毅磊猜测，正因为各种优惠、满减的手段作用有限，因此，部分支付平台才发力向中老年消费群体渗透。“与其投入、奖励年轻消费者，拉动他们开通信用支付，不如让利给退休的中老年人，传播声量还更大一些。”相关业内人士表示。

相比年轻用户，中老年消费群体更加重视“省钱”，只要有切实的优惠，这部分消费者可以是积极钻研、不辞辛劳“这和转发链接拿奖品，排队抢购打折几分钱鸡蛋的道理一样，大多数中老年人时间充裕。”

或许，中老年消费群体早已成为支付应用撬动业务增量的主要目标。那么对支付机构而言，培养中老年消费群体的消费习惯能带来那些收益？就不怕他们薅完羊毛就Byebye？

信用消费易冲动，长辈剁手止不住



“这才是无金融、不网购。”

在广州一家生鲜电商机构任运营经理的敏希看来，公司目前与多家支付机构合作推出的信用支付满减、优惠活动，相比以往生鲜创企一味用补贴奖励注册用户，信用支付满减的活动效果是能降低企业经营负担。

中老年人更关心柴米油盐的价格，因此生鲜电商用补贴形式吸引用户，其中部分优惠来自企业让利，部分折扣是由支付平台补贴。这样一来。生鲜电商平台能以具有竞争力的低价获取用户，支付平台则可以刺激用户开通信用支付，“同样的模式，在超市、便利店、日用品电商领域也很常见。”

“虽然长辈们平时都反对子女透支消费的方式，但在日用品、生鲜方面，他们也会上瘾。”敏希告诉懂懂笔记，目前在她们的平台上使用信用支付，即可享受满100元减30元的优惠，这使得不少中老年人都开始研究开通的方式。

尽管一些用户“薅羊毛”之后就会删除App，但只要平台一直推出优惠，就能够确保中老年人持续不断地在平台上购买生鲜产品，“在生鲜以及生活用品上，中老年人的剁手能力其实并不亚于爱网购的年轻消费者低。”

以她所在平台推出的青瓜特惠活动为例：五公斤青瓜售价为70元，若使用信用支付参加满减活动，算上配送费用则为62元。她们刚推出活动时原以为优惠有限，不会有太多用户购买。

“谁知道下单的量超级大，三天就售出了超过1000袋青瓜。”看似远超家庭“消耗量”的黄瓜，竟然因为信用支付满减的优惠被一扫而空，“后台数据能看到拉新的数字不低，注册用户有不少中老年人。”

在信用支付、满减优惠的培养下，这一消费群体也养成了大量剁手的习惯，无论家里缺不缺，只要足够低价优惠就会下单购买回家囤着。敏希表示，并不是老爸老妈们不爱超前消费，而是买买买的理由和目标与年轻人不同。

“和年轻人使用信用消费一样，上年纪的用户只要有优惠，就会开始习惯接受一些原本不懂或不习惯的消费行为。”相关电商业内人士指出，使用信用支付最大的价值，就是容易让消费者冲动消费，这种习惯的养成基本上不分年龄和消费能力。

无论是电商机构还是支付应用平台，背后都藏着服务金融化的野心，“连快递公司都提供短期借贷了，还有什么消费行为不能用信用借贷完成？”

结束语

与很多年轻人在心仪商品面前把持不住一样，年长的用户往往会因为网购的各种优惠而动心，能够刺激他们消费冲动的，线上信用支付应用是一大诱因。为了些许优惠，不少中老年人忘记了过去训诫晚辈量力而行、务实消费的忠告。不知道未来在信用消费应用的渗透和下沉大势下，老爸老妈的退休金还够不够花？