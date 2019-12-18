华为梁华：我们对HMS充满信心，并计划在欧洲开设工厂

IT之家12月18日消息 据法新社消息，华为董事长梁华表示，在说服欧洲国家部署首批5G网络之前，华为正在考虑在欧洲建立工厂。

以下为法新社采访华为梁华实录：

法新社：欧洲国家对华为已经不太信任，你们可以提供什么证据来促使他们相信华为不会对它们造成安全风险？

梁华：我们要做的第一件事就是严格遵守每个国家的法规，这也是我们完全遵守GDPR（通用数据保护法规，欧洲文本）的原因。其次为了确保完全透明，我们与我们业务所在的国家/地区政府进行沟通，以确保所有数据都是透明的，网络的安全性和可靠性是最重要的，这就是为什么我们将网络安全放在首位。

法新社：中美在贸易战中已经休战，这对华为来说是好兆头吗？

梁华：这场贸易战实际上对我们的生产只产生了有限的影响，因为我们在美国市场的业务不是很活跃。除了贸易战，华盛顿还禁止美国公司向华为提供芯片及软件服务。这就是为什么我们努力确保我们的业务在除美国以外的市场能够生存。

法新社：你们如何解决华盛顿对你们5G设备禁令问题?华为会把技术转让给其他公司吗?

梁华：华为的5G技术今天仍以全球供应链为基础。在美国禁令之后，我们重新调整了供应链，以确保供应的连续性并保证能满足客户的需求。我们已经在5G领域不再依赖美国芯片及其他零部件供应商，从禁令之后，我们加强了与欧洲供应商（包括日本和韩国）的合作关系。现在，我们计划在欧洲建立基地生产自己的零部件。我们目前正在就欧洲开设工厂的可行性进行讨论研究，研究的内容是在欧洲哪个国家建厂？至于时间，这个决定很快就会出来。

法新社：华为在法国的目标是什么？

梁华：我们在法国设有五个研究中心，分别位于不同领域，我们希望深化与运营商以及客户的关系。过去我们在法国的采购额为20亿美元，我们的目标是在未来五年内将该金额增加到40亿美元（35.9亿欧元）。这些采购旨在为全世界制造产品。

法新社：由于美国的封锁，华为最近推出了没有GMS的Mate30 Pro智能手机。 没有GMS，华为手机还能在欧洲保持竞争力吗？ 华为的HMS和自己的Harmony OS能代替谷歌系统与服务吗？

梁华：我们的设备仍然有着光明的前景。我们预计今年（全球）的出货量约为2.45至2.5亿部。在海外市场，我们目前被禁止使用GMS，但是我们正在努力开发HMS，我们对HMS及生态系统的增长充满信心。