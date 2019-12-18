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美联储理事抨击Facebook天秤币：面临法律和监管挑战

2019/12/18 21:30:16来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间12月18日晚间消息，据国外媒体报道，美联储理事莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）今日对Facebook的数字加密货币“天秤币”（Libra）项目进行了猛烈抨击，称该项目面临“一系列核心的法律和监管挑战”，包括如何将其与一篮子基础资产捆绑在一起的透明度。

布雷纳德称，Facebook将天秤币视为“稳定币”的概念仍未得到证实，消费者究竟享有哪些权利尚不明确。“稳定币”是指一种与政府支持的货币或其他稳健资产挂钩的数字货币，以避免像比特币等纯数字加密货币所出现的剧烈波动。

布雷纳德称：“如果Facebook的天秤币得以推进，它将把一个代表全球1/3以上人口的活跃用户网络与一种与一篮子主权货币不透明地捆绑在一起的私人数字货币结合在一起。如果没有必要的保障措施，全球范围内的稳定币网络可能将消费者置于危险境地。”

布雷纳德的这份言论表明，Facebook天秤币项目尚未获得主要监管机构的支持。自今年6月份首次宣布天秤币计划以来，Facebook一直面临着巨大的监管压力。10月份，负责监督该项目的天秤币协会（Libra Association）还失去了包括万事达卡（Mastercard）和维萨（Visa）在内的多家初始会员的支持者。

如今，全球多个国家的央行都在讨论如何管理数字金融技术的进步，特别是比特币使用的分布式分类账系统。一些分析师认为，各国央行最终会发行自己的数字货币，这是不可避免的。上个月有报道称，受Facebook天秤币项目的启发，欧洲央行（ECB）正考虑发行一种公共数字货币。

布雷纳德今日称，由于有可能降低成本和加快汇款速度，这项技术（数字加密货币）确实有优势。但是，数字加密货币必须要清除一些障碍，包括欺诈的可能性以及将其用于洗钱等活动。

布雷纳德表示，今年与数字加密货币相关的盗窃和欺诈损失预计将达到44亿美元，而一年前约为17亿美元。她说：“考虑到利害关系，任何全球支付网络在开展业务之前，都应该达到法律和监管保障的高门槛。”

欧洲央行执行委员会成员贝诺特·科尔（Benoit Coeure）今年10月也曾表示，全球金融监管机构没有计划禁止Facebook天秤币或其他“稳定币”项目，但这些由官方货币支持的数字加密货币必须要符合最高监管标准。

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关键词：FacebookLibra

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