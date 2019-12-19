腾讯最快年底与新加坡GIC签约，联合收购环球音乐股份

北京时间12月18日晚间消息，据国外媒体报道，在一些主要收购基金退出谈判后，腾讯已转向新加坡国有投资者GIC和其他主权基金，以帮助挽救收购威望迪旗下环球音乐股份的交易。

今年8月，法国传媒集团维旺迪曾宣布，已就旗下环球音乐10%股权的战略投资事宜，与腾讯展开初步磋商。当时，双方为环球音乐估值约300亿欧元。维旺迪当时还表示，腾讯还有权在一年内以相同的价格和条款，额外收购环球音乐10%的股份。

上个月有报道称，腾讯已经接触了高瓴资本（Hillhouse Capital）和新加坡主权财富基金GIC等潜在合作伙伴，并希望能够主导这笔潜在投资交易。腾讯的目标是能在未来几个月内执行这笔交易。知情人士当时还称，腾讯正考虑以债务形式融资约10亿欧元（约合11亿美元），从而为这笔潜在交易提供资金，而剩余部分可能将通过股权来资助。

但知情人士今日称，在过去的六个月，腾讯一直难以找到完成交易的资金，这引发了人们对与威望迪的谈判可能失败的担忧。知情人士还称，美国私募股权基金KKR和Hellman & Friedman上月退出谈判，迫使新加坡政府投资公司GIC接触一系列主权财富基金来拯救这笔交易。

两位知情人士称，根据最新计划（仍在与威望迪谈判），腾讯将通过一个由国有投资者组成的财团支付现金，获得环球音乐20%至30%的股份。

知情人士称，腾讯与主权财富投资者之间的谈判在最近几周取得了进展，各方正在全力争取在今年年底前敲定交易。但其中一位知情人士表示，签约也可能会推迟到明年1月初。

对此，维旺迪、腾讯和GIC拒绝发表评论。