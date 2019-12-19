苹果或收购博通射频无线芯片业务

IT之家12月19日消息 据报道，苹果供应商博通正在寻求出售其无线芯片部门之一，而苹果可能是潜在的买家。《华尔街日报》今天报道，博通正在与瑞士信贷合作，为其无线芯片业务的射频或RF业务寻找买家。

该报道称，博通RF部门在2019财年带来了22亿美元的收入，这意味着它“可能价值100亿美元”。这一数字是否“可实现”尚不清楚，而且这一过程处于“早期阶段”，报道指出。

博通的RF单元制造用于智能手机的滤波器，以使信号更清晰。其技术是该行业的“市场领导者”，但面临着新的竞争，竞争对手Qorvo Inc.已开发出另一种过滤技术，该技术小巧、可靠，可以替代传统的FBAR。

苹果已经是博通的主要客户，约占博通2018年净收入的25%。然而，博通希望通过专注于其利润丰厚的软件业务来更好地实现自身多元化。Creative Strategies分析师Ben Bajarin在Twitter上指出，苹果已经在研究自己的RF技术，使其成为收购博通业务的“可能的候选人”。

苹果正在建立自己的内部调制解调器业务，并且最近收购了英特尔的智能手机芯片业务以加快这一进程。收购博通的RF部门与苹果扩展的网络项目非常吻合。苹果是否准备斥资超过100亿美元进行收购还有待观察。