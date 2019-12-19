彼得·蒂尔批谷歌等难创新：无人驾驶10年了还没商用

12月19日消息，据国外媒体报道，亿万富翁彼得·蒂尔(Peter Thiel)是美国旧金山湾区最具争议的风险投资家，其最近在接受采访时认为现在的谷歌规模太大，以至于很难进行创新。同时，蒂尔还抨击硅谷承诺过多，兑现不足。

图示：行人走过谷歌位于纽约曼哈顿的办公地

2014年，彼得·蒂尔出版图书《从0到1》，曾一度引发国内的热议。现在也有一部分人引用他的观点，称我们虽然有能力把1做到100，但更需要有从0到1的创新能力。

蒂尔旗下大数据处理公司Palantir Technologies的客户名单包括美国中央情报局(Central Intelligence Agency)和瑞士信贷(Credit Suisse)。这家公司也为蒂尔了解当今世界的潜在趋势提供了独特的视角，其最近接受采访时就分享了自己的见解。蒂尔说，“硅谷一直专注于相当简单的产品”，这些产品可以迅速成长为成功的企业，人们不必做复杂或困难的事情。”

他对硅谷只专注于移动电话、互联网、数据和电脑等技术表示失望。“还有许多其他方面的进步被忽视了，”蒂尔说。“超音速飞机、水下城市、绿色革命、农业、新药。”

他说：“我们有各种各样的方法来改变世界，这些方法不仅仅涉及数据领域，而且非常重要。”“我认为我们在这些领域做得不够。”

蒂尔指出，创新不足是导致谷歌、苹果、Facebook和亚马逊等大型科技公司在数据控制、侵犯隐私和不平等状况加剧等方面受到抨击的部分原因。

他说：“我认为，其中一个挑战是，硅谷大公司已经做出了很多承诺，说科技将在多大程度上改变世界，让世界变得更美好。”他补充说：“但问题在于他们到底兑现了多少承诺。”

蒂尔以谷歌制造自动驾驶汽车的承诺为例。十年了，“它仍然没有出现，”他说。他承认自动驾驶技术无疑是一项创新，但同时也质疑它对社会的影响有多大。“我想说，从马到汽车比从汽车到自动驾驶汽车更重要。”蒂尔如是指出。

“硅谷的宣传出了问题。”他说。

图示：蒂尔认为大公司总是创新不足。

那么，创新为什么会停滞不前呢？蒂尔曾与特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)共同创立了在线支付服务PayPal，他认为这是因为大科技公司如今的规模。“如果你有一家非常大的公司，它并不总是最具创新性的。”他说。

蒂尔认为，新兴公司应该专注于那些几乎没有竞争对手的领域。这样的公司往往最终会在各自领域占据主导地位。他自己的Palantir就是一个很好的例子。

作为一名投资者，蒂尔一直在寻找新的小企业。他说：“我试图找到一些创始人富有远见的独特公司，正在解决以前没有解决过的问题。”

蒂尔举例说：“长寿/健康领域总是很有趣，因为这是一种戏剧性的自发体验。”他补充说，我们与癌症斗争了50年，但“进展甚微”。

蒂尔还是Facebook的第一个外部投资者，并在这家社交媒体公司的董事会拥有一个席位。作为一名投资者，他同情软银集团首席执行官孙正义。

“我认为孙正义非常激进，”当被问及软银对共享办公空间初创企业WeWork的投资时，蒂尔表示。“有时候激进是好事，有时候则是坏事。但当事后诸葛总是很容易。”

图示：软银集团首席执行官孙正义。

他说，也许WeWork过于激进，对业务关注不够，也许是它“技术不够”，“只是一家房地产公司”。蒂尔说，“人们总是在事后对它提出所有这些批评。另一方面，我认为在很多情况下我们还不够积极，不够努力。我们应该多尝试。”

“这就是软银和孙正义让我尊敬的地方，”蒂尔说，“他们至少尝试了很多东西。”

作为美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的公开支持者，很多崇尚自由的硅谷企业家对蒂尔并不感冒。蒂尔指出，经济停滞是美国和欧洲面临经济挑战的罪魁祸首。“主要是总体上年轻一代并没有比他们父母做得更好，”他说。

蒂尔还表示：“如果在不平等加剧的情况下，GDP增长3%，仍然比不平等减轻的情况下，GDP增长为零要好。”

对于参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)和伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)等人主张财富再分配的观点，蒂尔认为“我们的政府运转得不是很好”。

“在我居住的加州或美国，政府在花钱方面特别糟糕，”蒂尔说。他指出了加州公立学校的不足之处。

“我总是说，你知道，如果政府在花钱方面做得更好，我愿意多交税。”他说。