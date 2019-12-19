Facebook严控电子烟品牌传播：禁止名人在其平台推广

北京时间12月19日早间消息，据外媒报道，Facebook和Instagram将不再允许有影响力的人在其平台上使用"品牌化内容"来推广电子烟、烟草产品或武器。

Instagram周三宣布，将不再允许在这两个平台上推广这些商品的"品牌化内容"。今年6月，Instagram进行了一项改革，允许广告商通过推广来自有影响力的人或与品牌合作的用户的帖子来推介其产品和服务。用户在Instagram上浏览品牌化内容时，将会看到帖子上的"付费合作伙伴"标签。

这一变化填补了Facebook广告政策的漏洞。尽管Facebook的广告政策已经禁止了电子烟、烟草和武器的广告，但私人用户仍可以发布关于它们的信息，直到现在，广告商理论上可以通过这些信息来进行付费推广。

该公司表示，将在"未来几周"开始执行新规定。Instagram的一位发言人说，这是Instagram第一次对可推广品牌化内容的商品类型实施限制。

该公司还表示，一旦明年新政策生效，针对推广酒精或膳食补充剂等商品的品牌化内容也将会有"特殊限制"。据Facebook称，该公司正在开发工具，帮助内容创作者遵守新的政策，比如根据年龄来限制哪些用户可以看到他们发布的信息。

Instagram还在公告中概述了其他变化。该公司正在测试Facebook的"品牌合作经理"（Brand Collabs Manager），首先对美国40名Instagram内容创作者进行测试。该公司表示，作为"私人点赞计数测试"的一部分，该公司正致力于让专业客户能够使用应用程序中的新设置与其业务合作伙伴分享参与度指标，包括点赞数指标。