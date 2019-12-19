IBM在“审查开源优先级”之后疑似放弃苹果Swift

Swift论坛上的公告表明IBM正在停止其在服务器端Swift上的工作。IBM团队负责人Ian Partridge和技术架构师Chris Bailey即将离开Swift服务器工作组。

Apple 的Swift语言于2014年发布，专门针对OS X和iOS的应用开发，并很快成为流行的的现代编程语言。2015年，Apple宣布Swift开源，并且将针对Linux和Apple的操作系统进行构建。“IBM得知这一点后，便通过与Apple的合作伙伴渠道展开了对话，并且我们开始致力于将Swift中的大多数主要Foundation库移植到Linux。”今年一月份，IBM在一篇博客中提到。

于是，在不久后的2016年2月，IBM发布了 Kitura，这是一款用Swift构建的服务器端框架。它旨在为具有Swift技能的移动开发人员提供一条简单的途径，以使用相同的语言来构建服务器组件、API或Web应用程序。

自那时起，该框架随着Docker镜像和Helm图表一同发展，现在它可以轻松部署到Kubernetes，IBM为此提供商业支持。还是在上述博客中，IBM表示，“正在与众多财富500强公司合作，这些公司均准备以某种方式在服务器上使用Swift，其中大多数涉及Kitura。”

但这些话语现在都要受到质疑。 Swift论坛上有关服务器工作组的公告指出：

@IanPartridge和@Chris_Bailey告知小组，在IBM对其开源优先级进行审查之后，已决定他们将在2020年不再继续使用Swift。因此，他们俩都退出了工作组。 @IanPartridge将负责移交Swift Docker镜像，并寻找新的社区负责人。

Partridge 一直在迅速更新他的LinkedIn信息，该页面现在显示他正致力于“在Kubernetes上使用Kafka进行事件驱动和响应式微服务”。这或许是条线索，揭示了有关IBM现在的“开源优先级”究竟在哪里。与服务器端Swift开发人员的小众市场保持同步相比，直接开发K8s有着更大的潜力。

Kitura是开源的，但似乎并不活跃，这表明移动端和服务器端开发人员之间的协同作用尚未实现IBM所希望的方式。

如今，Kitura似乎将要缺乏IBM的赞助，它会如何发展？社区又将怎样进行下去？