No to Chrome 情绪渐长，Firefox 和 Safari 将成赢家？

现如今，一些群众的“No to Chrome”情绪已日益浓烈，并且这些人员也变得越来越有组织性。

在 No to Chrome 官方网站上，其首页写道，“我们再也不能假装Google是世界上的积极力量。每个互联网用户都可以采取简单的第一步来使事情变得更好。”

其鼓励用户寻找一种更好的网络浏览器来代替Google Chrome，并向所有人传播这一理念。并表示，“No to Chrome 可以被视作那些使用互联网向Google发送信息的起点，以向他们传达我们将不容忍他们无视我们的权利，尊严，民主和社区的态度。”

同时，该网站首页还详细给出了 使用其他浏览器 和 解除安装Chrome 的建议和教程。而在 告诉大家 使用#NoToChrome标签这一选项中，其又意味深长地写道，...现在您可以浏览网页而不是被Google浏览了。

除此之外，该网站还给出了“其他Google陷阱”标签，像用户详细介绍了其他Google产品的问题以及他们可以采取的措施，等等。

事实上，在今年3月份的时候，开源中国就曾发布过一篇名为《我们不再需要Chrome？》的文章。该文章曾介绍道，十年前，在浏览器的主要市场还在被微软的IE牢牢占据着的时候，Google Chrome浏览器开始横空出世。

彼时，Chrome凭借着过硬的技术基础、内置的实用开发者工具以及优秀的使用体验，在极短暂的时间内，拿下了浏览器市场的头把交椅。成功打败了功能单一、界面简陋、运行卡顿，并且会经常遇到崩溃等诸多问题，但却凭借着 Windows系统打下的半壁江山而肆无忌惮的IE 浏览器，从微软这个巨头的手下帮用户重新拿回属于他们的「网络自由」。

经过十年的发展以后，现如今的Chrome 已在Web中占据了主导地位。然而，无处不在的 Chrome 同时也产生了一些不利的影响。可以说的是，在某些方面，Chrome 开始变得和当年的IE有点类似，即在某种程度上控制着我们访问互联网的方式。

Chrome 的主导地位导致了一些担忧的出现，部分人认为，Chrome可能在一定程度上导致大多数其他的浏览器因为无关紧要而被遗忘乃至消失，从而使得市场缺乏良性和健康的竞争。一些反 Chrome一家独大的人士则表示，除了觉得Chrome 影响市场发展外，他们还觉得Chrome 过于商业化，对股东负责高于对用户负责。综合种种原因，他们甚至认为，我们不再需要Chrome。

另一方面，Chrome 自身的表现也变得不尽如人意。在大众对隐私保护愈发敏感的当下，Chrome 于2018年发布十周年纪念版时，就曾爆出了有关于用户数据的隐私危机。此外，谷歌移除Chrome的关闭其他选项卡、在Chrome 76中隐藏“https://”和“www”等种种举动，也引发越来越多的用户对该浏览器的不满和讨论。很多人认为，Chrome上安装越多扩展慢慢地会让了它变成一个臃肿和笨拙的网络浏览器。

值得一提的是，近日，在Google Chrome 79 正式启动后不久，该版本浏览器就因出现大 bug，而导致 Google 不得不停止推出适用于Android的Chrome 79。目前，谷歌已发布了其Chrome for Android网络浏览器的新更新，宣布修复了该bug。不过尽管如此，这一大bug 也引发了一大批用户的不满情绪。

而在 Chrome 遭受种种非议的同时，Mozilla Firefox和苹果的Safari 也在不断崛起，并在某些方面补足了Chrome 的短板，开始受到了很多人的喜爱。No to Chrome 官网给出的 使用其他浏览器 建议中，提供的就是 Mozilla Firefox和苹果的Safari 这两款浏览器。

然而，对于所有浏览器而言，都不可避免的会存在优点和缺点。在未来的发展道路上，是 Chrome 会进一步改进以保住自身地位，还是Mozilla Firefox和苹果的Safari 会后来者居上，仍是无法确定的一件事。