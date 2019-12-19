2020 年开源前途一片光明：预装 Linux 的机器会更好

开源推动者与Android专家 Jack Wallen 近日发表了一篇文章，预测了未来的开源局势，他认为 2020年的开源前途一片光明。

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Jack总结了以下几个方面：

1、Deepin Linux将改变开源格局

Deepin 15.11计划发布一项功能——Deepin Cloud Sync，该功能可能会改变Linux发行版的版图。

此功能会将选择的系统设置同步到云中，例如可以安装操作系统的另一个实例，将其连接到Deepin Cloud Sync帐户，然后让该操作系统的新实例自动同步设置。想象一下，部署多个桌面实例将节省多少时间。结合使用Deepin桌面的华丽程度，使用者体验将会很好。Deepin Linux将会引起轰动，将成为许多使用者最喜欢的发行版。

2、预装 Linux的机器会更好

这将有助于Linux提升其市场份额，甚至可能首次达到接近两位数的水平，相信会有更多的OEM厂商开始销售预装Linux的计算机。目前已经有System76、Dell、Pine64、Lenovo、ThinkPenguin与Star LabTop等，到2020年底，预计不仅预装Linux的小型OEM会增加，也有一些较大的OEM。预计Acer、HP与ASUS都会加入竞争。

3、开源将主导其企业

在企业业务中，开源无处不在，它在云、容器、大数据、物联网、边缘计算等领域中都是基础。目前 Linux在企业领域中尚待征服的是台式机。

到2020年底会有改变，原因是安全。预计 Windows勒索软件攻击将再次增加，这将导致一些企业寻找更可靠的替代方案，也就是Linux。意识到多少工作流和工作能力依赖于开源的公司也可能会推动这一转变。

4、Docker将反弹

这里说的是Docker项目而不是Docker公司。2019年对Docker 来说并不好，Kubernetes成为了首选的容器编排工具，但是相信Docker将会有一些发展，这些发展可能包括更强大、友好的swarm 工具或新的客户端工具，以使编排容器集群变得容易。

能够使得Docker复出的原因是易于管理，随着Kubernetes变得越来越强大，它也变得越来越复杂，如果Docker可以在保持其功能和灵活性的同时恢复简单性，则它将重新获得一些市场份额。

5、开源自动化将令人恐惧

由于推动了更高效率的 CI/CD 管道的发展，我们见证了令人印象深刻的自动化技术的兴起。借助Helm、Terraform和其它以Kubernetes为中心的工具，可以创建可自我更新、测试代码并且在出现问题时不将其推向生产的系统。

到2020年，开源自动化将接近科幻小说的程度，其系统会自行“思考”，并且我们将首次体验一种基于经验（来自AI）和预测进行自我优化的系统。最大的问题是：这些系统将与任务隔离多远，一旦它们通过某个未知事件范围，我们是否能够将其关闭？

6、NVIDIA将展示其Linux的巨大惊喜

NVIDIA宣布在2020年将为 Linux推出一个很大的惊喜，相信NVIDIA计划做这样的事：为Nouveau驱动程序做贡献，或者开源其官方NVIDIA驱动程序。NVIDIA看到了很多东西，而加入Linux是前进的唯一途径。

对于Linux来说，这将是一个巨大的胜利，其原因有两个：Nouveau驱动从未如此出色地用于游戏；如果NVIDIA开始为Nouveau驱动做出贡献或将其官方驱动开源，那么这可能是Linux台式机游戏的福音，并且可以推动Linux普及率的上升。玩家会喜欢比Windows更可靠和安全的平台，我们将看到Linux不仅会以两位数的市场份额狂涨，而且可能会超越macOS成为第二名。