首家虚拟银行众安银行开始试点：不设实体

据香港东网报道，首批虚拟银行获发牌至今近九个月，由众安在线（06060）与百仕达（01168）合资的众安银行，周三（18日）率先跑出开业，初期邀请2，000名市民试用。消息人士透露，明年首季将再多3间虚拟银行登场，并料上半年8间虚银可全部开业。香港金融管理局更指，仍有不少机构有意申请虚银牌照。

金管局于今年3月底起，陆续发出8间虚拟银行牌照，首批获发虚拟银行牌照的众安，成功抢饮头啖汤试业。初期众安会为首批获邀的香港零售客户服务，透过收集特选用户意见，为正式开业作准备。

虚拟银行即是不设实体分行的银行，一般市民可透过使用网上或手机平台使用全面的银行服务，如定存、借贷、或是购买保险等。理论上，虚拟银行因为可节省营运实体分行的资源及人手，变相有更大空间定下较高定存息率及较低贷款息率以吸引用家。

由于是香港首间出台虚银，众安最初提供的服务不会过于花巧，主要为遥距开户、货币储蓄帐户、定期存款、本地转帐、电子结单等服务，初期会主力吸纳存款。众安曾披露初期投资规模约为16亿元。

该行行政总裁许洛圣表示，自获发虚拟银行牌照后，专注于后台的开发及测试，目前准备就绪试业，期间会就客户意见及营运和技术准备情况进行评估，亦会与监管机构紧密沟通，进一步讨论并确切正式开业的时间。

值得留意的是，众安透过‘沙盒’方式推出业务，即是使用金管局提供的弹性试验场试行新服务。消息人士指出，按照过往的经验，一般逗留沙盒测试时间约为三个月，目前有3间虚银冀‘一步到位’，即毋须经沙盒试验形式，当确保所有流程顺畅之后，会直接正式开业，监管机构并没有硬性规定必须先经沙盒试行。

消息人士透露，据金管局与虚银互动的进展推算，明年上半年8间虚银可全部登场，所有虚银均会提供中小企业务，当中3间在开业时同步推出，而众安的中小企服务则会稍后面世。

据了解，虚银于筹备期间，花费最多时间于解决科技风险问题，不少虚银低估监管机构的风险要求，另边厢，金管局的要求亦较严谨，与虚银预期获发牌后六至九个月内可正式开业，时间上轻微出现落差，至于香港社会混乱对开业时间的影响，则相对较小。

金管局副总裁阮国恒指，公布8家虚拟银行牌照后，仍然有不少机构查询，以及表示有兴趣申请新牌照。该局会观察虚拟银行开业后的运作情况、用户反应、市场接受程度，以及对银行体系的影响，审慎考虑往后的发展路向。

他并强调，该局对虚银的科技风险及数据处理有一系列的监管要求，也需要经过独立第三方认证。纵然经过过去几个月严谨的内部测试和缜密筹备，针对可能出现的营运风险作出预案，但虚银毕竟是全新成立的机构，坦言运作初期难免会遇到难以预计的状况。