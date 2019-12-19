内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

马化腾缺席腾讯年会，此前已缺席乌镇大会

2019/12/19 10:50:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月19日消息 据老板联播报道，12月18日，腾讯举办年会，晚会邀请了一众明星：火箭少女101、R1SE、孙燕姿，但唯独不见马化腾，据说小马哥可能是腰伤复发了。

在去年的腾讯年会，马化腾带领腾讯高管，集体跳《创造101》节目舞蹈，提臀摆手间，姿色尽展。

值得一提的是，今年的乌镇大会，马化腾也缺席了。腾讯公关总监张军回复称“（缺席大会）是因为身体原因，受伤了”。至于马化腾为何受伤，张军并未做进一步透露，只表示“需要康复一段时间”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马化腾

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有