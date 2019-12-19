马化腾缺席腾讯年会，此前已缺席乌镇大会

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IT之家12月19日消息 据老板联播报道，12月18日，腾讯举办年会，晚会邀请了一众明星：火箭少女101、R1SE、孙燕姿，但唯独不见马化腾，据说小马哥可能是腰伤复发了。
在去年的腾讯年会，马化腾带领腾讯高管，集体跳《创造101》节目舞蹈，提臀摆手间，姿色尽展。
值得一提的是，今年的乌镇大会，马化腾也缺席了。腾讯公关总监张军回复称“（缺席大会）是因为身体原因，受伤了”。至于马化腾为何受伤，张军并未做进一步透露，只表示“需要康复一段时间”。
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