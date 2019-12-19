WPS连续35周蝉联苹果Mac商店免费榜榜首

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IT之家12月19日消息 近日WPS官方宣布，WPS Office for Mac上线至今连续35周蝉联“Mac App Store免费App排行榜”榜首。
目前WPS在Mac商店拥有5320个评价，综合评分4.6分。
除WPS、之外，免费榜第2-10名分别是微信、QQ、解忧、腾讯视频、iMovie剪辑、Keynote讲演、Pages文稿、Numbers表格、GarageBand，Mac预装软件占据了半壁江山。
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