小米有品上架便携式即热饮水机：3秒速热，壶嘴可伸缩

IT之家12月19日消息 近日，“小米有品”联合“上新了故宫”上架了一款碧海青心水具系列——便携式即热水机，体积小巧、出水壶嘴可伸缩、3秒速热，众筹价格299元。

外观设计方面，这款便携式即热水机以中国古代历史上著名的郑和下西洋作为主线索，并选取了“上新了故宫”具有代表的故宫元素—海水江崖纹作为设计元素，除此之外，热水机机身进水口的硅胶软赛还采用葫芦设计。

加热时间上，这款即热水机将水加热到100℃只需要3秒，三档智能水温调节采用微晶触控面板设计，可以根据不同的需求提供45℃、75℃、100℃的热水，同时还设有自动清洁程序，可以一键排空陈水，清洁管道。



值得注意的是，这款便携式即热水机并没有配备水箱，也不支持净化，需要从接水口接入可以直接喝的水源。机身采用了可伸缩壶嘴专利技术，避免壶嘴暴露在外很容易被各种污染，不用的时候壶嘴会自动缩到机身内。

除此之外，ABS塑料材质机身做了磨砂处理，热水机重量和一瓶500ml的瓶装水差不多，尺寸上比瓶装水宽一半，高度基本持平。

目前，这款小米有品联合“上新了故宫”打造的碧海青心水具——便携式即热水机已经在小米有品众筹平台上正火热众筹中，众筹价为299元，为期一个月，众筹结束之后将恢复到399元的价格。

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